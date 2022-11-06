دوري "أن بي ايه": ميلووكي باكس يبقى بلا خسارة حتى في غياب يانيس

ستايسي ريفير GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب اوكلاهوما سيتي ثاندر يحاول التسجيل في سلة ميلووكي باكس خلال مباراة الفريقين في الدوري الاميركي للمحترفين. 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق ميلووكي باكس فوزه التاسع تواليا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين منذ مطلع الموسم الحالي حتى في غياب نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو المصاب، اثر تغلبه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 108-94، في افضل انطلاقة للفريق في التاريخ.

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ويعاني يانيس من أوجاع في ركبته اليسرى شعر بها خلال مباراة فريقه الاخيرة ضد مينيسوتا تمبروولفز (115-102) عندما حقق "اول تريبل دبل" له هذا الموسم.

وفي غياب يانيس، تألق لاعب الارتكاز بروك لوبيز الذي سجل 25 نقطة.

وسيحاول ميلووكي تعزيز رقمه القياسي في سلسلة الانتصارات المتتالية في مطلع الموسم الثلاثاء المقبل في مواجهة اتلانتا هوكس.

في المقابل، حقق بروكلين نتس فوزه الثاني تواليا منذ ايقاف نجمه كايل ايرفينغ بسبب الترويج لفيلم معاد للسامية، وتغلب على تشارلوت هورنتس 98-94.

وهي المرة الثانية هذا الموسم الذي يحقق فيها بروكلين فوزين تواليا على الرغم من اسبوع صعب شهد تخليه عن مدربه ستيف ناش وايقاف ايرفينغ لخمس مباريات على الاقل.

وتألق النجم الاخر في صفوف الفريق كيفن دورانت وسجل 27 نقطة ليعوض البداية السيئة لفريقه في مطلع المباراة.

وثأر فينيكس صنز لخسارته امام بورتلاند ترايل بلايزرز قبل يومين وتغلب عليه 102-82. وكان بلايزرز خسر في الرمق الاخير في المواجهة الاولى بين الفريقين لكنه رد التحية بافضل طريقة ممكنة لينفرد بصدارة المنطقة الغربية.

وسجل ديفن بوكر 24 نقطة للفائز واضاف كريس بول 15.

وحقق بوسطن سلتيكس رقما قياسيا في مباراة واحدة في تاريخ النادي بنجاح لاعبيه في 27 محاولة من الرميات الثلاثية في طريقه الى الفوز على نيويورك نيكس 133-118.

وتألق جالين براون في صفوف بوسطن مع 30 نقطة واضاف جايسون تاتوم 26 للفائز.

وسجل صانع العاب ساكرامنتو كينغز دي ارون فوكس رمية ثلاثية من منتصف الملعب ليمنح فريقه الفوز في الرمق الاخير على اورلاندو ماجيك 126-123 بعد التمديد في مباراة تعملق فيها مسجلا 37 نقطة. أتلانتا هوكس - نيو أورليانز بيليكانز 124 - 121 بعد التمديد

وعلى الرغم من الخسارة، تألق "روكي" فريق اورلاندو باولو بانشيرو (19 عاما) بتسجيله 33 نقطة ونجاحه في 19 متابعة. وحده ليبرون جيمس بعمره نجح في تحقيق هذه الارقام.

وفي المباريات الاخرى، فاز دنفر ناغتس على سان انتونيو سبيرز 126-101، ومينيسوتا تمبروولفز على هيوستن روكتس 129-117، وأتلانتا هوكس على نيو أورليانز بيليكانز 124 - 121 بعد التمديد.

© 2022 AFP