مونديال 2020: مايا يوشيدا القائد الصلب لمنتخب اليابان

يأمل يوشيدا (يسار) في قيادة اليابان أبعد من ثمن النهائي في كأس العالم 2022

طوكيو (أ ف ب) – يُنشد قائد اليابان المدافع مايا يوشيدا في أن يقود "الساموراي الأزرق" الى أبعد من الدور ثمن النهائي في مونديال قطر 2022 للمرة الاولى في تاريخه، في النهائيات المتوقع أن تكون الاخيرة لصاحب الـ34 عامًا.

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ستكون المشاركة الثالثة ليوشيدا في العرس الكروي ولكن المرة الاولى كقائد للمنتخب، وهو شرف ناله بعد كأس العالم الاخيرة في روسيا 2018.

قال في أيار/مايو الفائت لوكالة كيودو "أريد أن أتخطى (الدور ثمن النهائي) من أجلي ومن أجل تاريخ الرياضة اليابانية".

سقط "الساموراي" ثلاث مرات على أبواب ربع النهائي، آخرها قبل أربع سنوات بطريقة دراماتيكية 3-2 ضد بلجيكا بهدف قاتل في الوقت البدل عن ضائع من ناصر الشاذلي.

ولكن قبل أن يحلم يوشيدا بتخطي ثمن النهائي، يواجه صعوبة في التأهل إليه بعد أن وقع في المجموعة الخامسة الاصعب الى جانب ألمانيا، إسبانيا وكوستاريكا.

لكن من المتوقع أن يكون قلب دفاع شالكه الالماني جاهزًا أكثر من أي وقت مضى، بعد أن لعب أكثر من 120 مباراة دولية على مدى 12 عامًا مع المنتخب الاول، مما يجعله ركيزة دفاع اليابان بلا منازع.

مسيرة أوروبية

يحظى باحترام كبير في بلاده، وله خبرة طويلة في كرة القدم الأوروبية، وخاصة في الدوري الإنكليزي الممتاز مع ساوثمبتون بين 2012 و2020، قبل أن ينتقل الى ايطاليا للعب عامين ونصف مع سبمدوريا ومن ثم صيف العام الحالي الى شالكه.

ولكن باعترافه الشخصي، فإن إنكلترا هو البلد الذي احتضنه. قال في عام 2019 لصحيفة "ذي صن" بعد حصوله على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة "أشعر الآن بنسبة 25% أنني إنكليزي".

بالإضافة إلى أدائه على أرض الملعب، فإن يوشيدا الذي على عكس العديد من مواطنيه يحب تعلم اللغات الأجنبية - مما سهل اندماجه في الأندية - يحظى بالتقدير بسبب شخصيته البسيطة وروحه المرحة.

قال جون بايلي، مضيف بودكاست (مدونة صوتية) خاص بأخبار ساوثمبتون، لموقع "ذي أثلتيك" في عام 2020 "عندما سألنا مستمعينا عن اللاعب الذين يرغبون في تناول مشروب معه، جاء يوشيدا في المقدمة".

"لحظات مميزة"

يتميز مايا يوشيدا بكونه يحمل اسمًا أنثويًا في اليابان؛ بعد أن أنجبت والدته صبيين، كانت تأمل كثيرًا في أن تنجب فتاة لدرجة أنها أعطت هذا الاسم لابنها الثالث.

كما يعرف اللاعب طويل القامة (1.89 م) كيف يرفع صوته. غضب العام الماضي من أنصار المنتخب السعودي الذين قاموا "بإيماءات تمييزية" له، على حد قوله، في نهاية المباراة ضمن التصفيات المؤهلة الى كأس العالم في جدة.

اتخذ يوشيدا موقفًا علنيًا ضد العنصرية في كرة القدم بشكل عام. قال منذ بضعة أشهر في فيديو بثته نقابة اللاعبين المحترفين "فيفرو": "إنها مجرد مسألة تربية (...). هذا يجب أن يتغير".

وصرح لصحيفة ألمانية في تموز/يوليو الفائت "تركيزي الآن هو على كأس العالم. لسوء الحظ، سنواجه ألمانيا في دور المجموعات، لذا من المهم بالنسبة لي أن أتعلم أسلوب كرة القدم الألمانية".

يؤكد أن تمثيل اليابان يشكل "لحظات مميزة بالنسبة لي. لكنني أعلم أيضًا أنه يومًا ما، سيصل كل محترف إلى حدوده" وأنه سيكون من الضروري تمرير الشعلة للاستمرار في تطوير الكرة اليابانية.

امك-ايتب/ر م/جأش

© 2022 AFP