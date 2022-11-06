مونديال 2022: بيدري وريث إنييستا في قلب "لا روخا"

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط منتخب إسبانيا بيدري في مباراة ودية ضد ألبانيا في 26 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – أندريس إنييستا الجديد؟ لمع نجمه مع بداية ظهوره في منتخب اسبانيا مطلع 2021، لاعب الوسط الشاب بيدري أصبح في مدة وجيزة "العقل المدبر" للجيل الجديد في المنتخب الأحمر، فأجبر الجميع على مقارنته بـ"رسّام" برشلونة السابق الذي أهدى إسبانيا لقب كأس العالم 2010 في جنوب افريقيا.

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على غرار "دون أندريس"، تطوّر صاحب الرقم ثمانية في النادي الكاتالوني، ونسج علاقة وطيدة مع مدربه تشافي هرنانديس. يعتمد على توأمه في اللعب غافي، ويتقاسم الصفات عينها في مداعبة الكرة بين قدميه.

في عمر التاسعة عشرة (سيحتفل بميلاده العشرين خلال المونديال، يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر)، أضحى بيدري كأحد أبرز لاعبي جيله، فضلاً عن الأبرز بين لاعبي خط الوسط في الكرة العالم.

أطلق النادي الكاتالوني جوهرته الجديدة في آب/أغسطس 2020، احتاج الى بضع مباريات ليبهر الإسبان ويطرق باب المنتخب، حتى تم توجيه الدعوة اليه للالتحاق بالمنتخب في آذار/مارس 2021. حينذاك اشاد المدرب لويس انريكي بـ"بُعد نظره" على نحو خاص و"جودة أدائه".

ومع المنتخب احتاج الى ثلاث مباريات دولية فقط ليقطع المراحل بخطوات متسارعة، ويحجز مقعده مع الفريق في نهائيات كأس أوروبا صيف 2021.

وكان بيدري عند حسن ظن مدربه: قاد لا روخا الى الدور نصف النهائي في البطولة القارية حين ودع المسابقة على يد إيطاليا بركلات الترجيح (3-5) بعد التعادل في الوقتين الاصلي والإضافي 1-1. اختير بيدري كأفضل لاعب شاب في البطولة، وكان الإسباني الوحيد في التشكيلة المثالية.

- الفخذ الأيسر الحساس -

يرى بيدري أن موسمه الأول (2020-2021) كان بمثابة ماراثون مثالي تفوّق فيه على بيدرو غونساليس، أي على نفسه.

لاعب برشلونة الإسباني بيدري بعد احرازه الفتى الولد الذهبي لعام 2021 Pau BARRENA, باو بارينا ا ف ب

خاض خلاله 73 مباراة واختتم الموسم بميدالية فضية أولمبية في دورة ألعاب طوكيو، ولكن لعنة الإصابة طالت أمل لاس بالماس، حيث تعرّض الى تمزق في عضلات الفخذ الأيسر خلال المباراة ضد بايرن ميونيخ (صفر-3) في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا يوم 14 أيلول/سبتمبر 2021.

العودة المتسرعة، جعلته ينتكس مجدداً، مما حتّم عليه ملازمة العيادة لمدة ثلاثة أشهر ونصف الشهر، حيث استمر حتى 12 كانون الثاني/يناير.

الإصابة البليغة، حرمت بيدري من مساعدة منتخب اسبانيا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية (خسر لا روخا في النهائي أمام فرنسا 1-2 في تشرين الأول/أكتوبر 2021).

ولازمت الإصابة لاعب برشلونة في نهاية نيسان/أبريل (تمزّق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية)، ما اضطره الى الغياب عن نهاية موسم النادي ومباريات دوري الأمم.

المشاكل العضلية الصغيرة أصبحت من الماضي، مع انطلاق الموسم الحالي، إذ استعاد بيدري أفضل مستوياته حيث شارك مع "بلاوغرانا" بنسبة 80% من الدقائق الممكنة. وعلى أرض الملعب، النظرات السوداوية القاتمة بدّلت معالم وجهه الطفولي البريء.

-"هذه هي الموهبة"-

"إنه يذكرنا كثيراً بأندريس إنييستا. لاعب رائع. وإذا تطرّقنا في الحديث عن موهبة شاملة، فإنه الأفضل في العالم"، هكذا أشاد مدرب برشلونة تشافي هرنانديس بلاعبه في نهاية شباط/فبراير الماضي، إذ تجرأ على مقارنته بزميله السابق في النادي والمنتخب.

استقطبه برشلونة في عام 2019، إلا أنه التحق بالفريق الكاتالوني في صيف 2020 بعد موسم أخير في ناديه الأم لاس بالماس، ولم يتردّد بيدري في التأكيد خلال تقديمه في ملعب كامب نو بأن "مثله الأعلى هو أندريس إنييستا دائماً".

ولخّص المدير الفني لبرشلونة تشافي موهبته بالقول "لديه إدراك كامل للزمان والمكان، وعندما يكون محاطاً بثلاثة رجال وانت متيقن من خسارته للكرة، إلا أنه يحتفظ بها، فهذا يسمى الموهبة".

أضاف "عندما أكون على مقاعد البدلاء أراقبه، لا يمكن التكهن بما سيفعله. حسناً إنه يبتكر أشياء لا يمكن تخيلها، وافضل مما نعتقد. هذه موهبة فذة".

الفتى الذهبي... حاز جائزة ريمون كوبا كأفضل لاعب يافع في العالم 2021، تفوّق على زميله غافي الذي نال الجائزة في العام الجاري.

أوروبا باتت تعلم عن الموهبة بيدري، وفي قطر العالم ينتظره.

© 2022 AFP