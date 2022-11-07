أن بي ايه: ليبرون يسقط أمام فريقه السابق كليفلاند كافالييرز

رونالد مارتينيس غيتي/ا ف ب

ليبرون جيمس نجم لوس أنجليس ليكرز (يمين) في مواجهة كاريس ليفيرت لاعب كليفلاند كافالييز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد دونوفان ميتشل من الاصابة وسجل 33 نقطة ليقود كليفلاند للفوز 114-100 على نجم كافالييرز السابق ليبرون جيمس وفريقه لوس أنجليس ليكرز، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الاحد.

إعلان اقرأ المزيد

أضاف داريوس غارلاند 24 نقطة ليبتعد كافالييرز في الشوط الثاني أمام ليكرز باهت بعد أن اكتفى نجمه أنتوني ديفيس بنقطتين فقط في الربعين الاخيرين.

وحقق كليفلاند فوزه الثامن تواليًا بعد خسارة افتتاحية في الموسم ويحتل المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس المتصدر والفريق الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم (9-0).

وهذه أطول سلسلة لكافالييرز من دون خسارة منذ 13 تواليًا في 2017 عندما خاض ليبرون آخر موسم مع الفريق.

وتواصلت مآسي ليكرز الذي مني بالخسارة السابعة مقابل انتصارين فقط، علمًا أنه تقدم بفارق 12 نقطة في الربع الاول ودخل الاستراحة متفوقًا بفارق ست نقاط، ولكنه خسر الربعين الاخيرين 56-36.

قال دارفين هام مدرب ليكرز "بدا وكأننا لم نبق على الاطلاق في أجواء المباراة، ومن أجل إعادة تكوين ثقافة الفوز يجب أن يكون هناك قدرة على الحفاظ على الروح التنافسية".

وتابع "ما رأيناه في الشوط الاول هو الطريقة التي نريد أن نلعب بها. جاريناهم حتى أننا دخلنا الى الاستراحة متقدمين، ومن ثم في الشوط الثاني لم نُوفق بالتسديدات وخسرنا الكرة واستسلمنا قليلا".

سجل ليبرون 27 نقطة مع 7 متابعات و4 تمريرات حاسمة مقابل 19 نقطة لديفيس بالاضافة الى 12 متابعة. سجل راسل ويستبروك 29 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة لكنه خسر الكرة سبع مرات.

في تورونتو، عاد فريد فانفليت من الاصابة بعد غياب ثلاث مباريات وسجل 30 نقطة و11 تمريرة حاسمة ليقود رابتورز للفوز 113-104 على شيكاغو بولز.

ومع غياب الهداف الكاميروني باسكال سياكام، ارتقى لاعبو رابتورز الى مستوى التوقعات وتجاوز اللاعبون الخمسة الاساسيون عتبة العشر نقاط.

في ممفيس، سجل ديزموند باين وجا مورانت سويًا 51 نقطة ليقودا غريزليز للفوز 103-97 على واشنطن ويزاردز الغائب عنه برادلي بيل.

وفاز يوتا جاز 110-102 على مضيفه لوس أنجليس كليبرز.

© 2022 AFP