أول زيارة لوزير بريطاني إلى تايوان منذ 2018

دانيال ليل ا ف ب

تايبيه (أ ف ب) – يتوجه وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية غريغ هاندز إلى تايوان وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الإثنين، في أول زيارة لوزير في الحكومة إلى الجزيرة منذ 2018.

إعلان اقرأ المزيد

وأكدت وزارة التجارة الدولية أن هاندز سيجري محادثات مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين، لافتةً إلى أنّ الزيارة تتمثّل "مؤشرا واضحا على التزام المملكة المتحدة تطوير العلاقات التجارية مع تايوان". وأضافت "إن تايوان رائدة كما المملكة المتحدة في التجارة الحرة والعادلة في إطار نظام عالمي يرتكز على الحقوق".

يبدأ البرنامج الرسمي للزيارة التي تستمر يومين الثلاثاء، وفق ما أكد متحدث باسم البعثة البريطانية في تايبيه.

واستنكرت الحكومة الصينية التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحافي يومي "ترفض الصين بحزم أي نوع من التبادل الرسمي مع منطقة تايوان من دول لها علاقات دبلوماسية مع الصين".

ودعا تشاو بريطانيا التي لا تعترف رسمياً سوى بحكومة بكين على غرار دول عدة، ولكنها تحافظ على علاقات غير رسمية مع تايبيه "إلى التوقف عن بعث رسائل سيئة إلى القوى الانفصالية في تايوان".

وفي آب/اغسطس الماضي أدت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى اندلاع تظاهرات في الصين التي ردت بتنفيذ مناورات عسكرية واسعة النطاق حول الجزيرة على مدى أيام.

© 2022 AFP