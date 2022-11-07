حريق "محدود" بدون خسائر في منشأة نفطية بجنوب غرب إيران (تقارير)

منشأة نفطية في حقل "بارس" (فارس) في جنوب ايران

طهران (أ ف ب) – اندلع حريق "محدود" في منشأة نفطية في جنوب غرب إيران الأحد من دون أن يتسبب بأضرار، وفق وسائل إعلام محلية.

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وأفادت وكالة "فارس" أن "حريقا اندلع في قنوات مفتوحة للنفط متصلة بميناء التصدير في مدينة ماهشهر" في محافظة خوزستان الحدودية مع العراق، والتي تضم أبرز آبار الانتاج الإيرانية.

وأوضحت أن الحريق أدى الى تصاعد "دخان كثيف في سماء ميناء ماهشهر".

من جهتها، أشارت وكالة "تسنيم" الى أن الحريق كان "محدودا"، ولم يؤد الى أي "إصابة بشرية أو مادية".

وأكد عمدة ماهشمر فريدون بندري أن "رجال الإطفاء حالوا دون تمدد الحريق الى خزانات النفط في الميناء"، مشيرا الى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

من جهتها، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول الأمن في الميناء ترجيحه أن يكون احتكاك كهربائي تسبب باندلاع النيران، مشيرا الى "قصور في النظام الكهربائي وتساقط الأمطار" مؤخرا.

ويأتي الحريق في وقت تشهد إيران منذ 16 أيلول/سبتمبر، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات آخرون في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبره المسؤولون "أعمال شغب".

وكانت وسائل إعلام إيرانية أفادت الأحد أن شخصا قُتل لدى محاولته مهاجمة مركز تابع للحرس الثوري في ماهشهر.

وأوردت "تسنيم" أنه "في أعقاب خطوات (عناصر) معادين للثورة لإثارة عدم الاستقرار في محافظة خوزستان، استهدف هجوم إرهابي أحد المراكز العسكرية في مدينة ماهشهر" فجر الأحد.

وأضافت نقلا عن بيان للحرس الثوري في المحافظة، إن عناصر الأمن "أطلقوا النار باتجاه اثنين من الإرهابيين على متن دراجة نارية، كإجراء لحماية المركز"، ما أدى لمقتل أحدهما.

وأشارت الوكالة الى أن البحث جارٍ لتحديد هوية الشخص الثاني وتوقيفه.

© 2022 AFP