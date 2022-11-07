دبليو تي ايه الختامية: سابالينكا تصدم شفيونتيك الأولى عالمياً وتبلغ النهائي

توم بينينغتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

Fort Worth (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فاجأت البيلاروسية أرينا سابالينكا خصمتها البولندية أيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً واسقطتها 6-2 و2-6 و6-1 في نصف نهائي بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم محترفات كرة المضرب، الأحد في تكساس الأميركية، لتضرب موعدا في النهائي مع الفرنسية كارولين غارسيا.

إعلان اقرأ المزيد

وثأرت سابالينكا (24 عاماً) المصنفة سابعة لخسارتها بثلاث مجموعات أمام شفيونتيك في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ملاعب فلاشينغ ميدوز، حيث أحرزت البولندية ثاني ألقابها الكبرى هذا العام بعد الأول في رولان غاروس الفرنسية.

وحسمت الفرنسية غارسيا المصنفة سادسة نصف النهائي الثاني أمام اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة 6-3 و6-2.

وكانت سابالينكا وصفت تأهلها إلى البطولة الختامية التي تضم أفضل ثماني لاعبات هذا الموسم بـ"المعجزة"، نظراً للصعوبات التي واجهتها منتصف الموسم.

ضربت 23 كرة فائزة، وتألقت في الارسالات الساحقة فيما ارتكبت 19 خطأ مباشراً.

من جهة شفيونتيك، المتوجة بلقب ثماني دورات في موسم رائع، فقد توقفت سلسلتها من 15 فوزاً توالياً على لاعبة بين العشر الأوليات عالمياً.

ضربت 26 كرة فائزة وارتكبت 26 خطأ مباشراً، فيما خانتها ضرباتها الأمامية التي تشكّل في العادة مصدر قوتها.

ونُقلت البطولة إلى فورت وورث في تكساس، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19 في شنزن الصينية، بالاضافة الى نزاع رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) مع السلطات الصينية بسبب قضية اللاعبة بنغ شواي.

© 2022 AFP