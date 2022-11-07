دبليو تي ايه الختامية: سابالينكا تصدم شفيونتيك وتلاقي غارسيا في النهائي

توم بينينغتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

Fort Worth (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – فاجأت البيلاروسية أرينا سابالينكا خصمتها البولندية أيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً وأسقطتها 6-2 و2-6 و6-1 في نصف نهائي بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم محترفات كرة المضرب، الأحد في تكساس الأميركية، لتضرب موعدًا في النهائي مع الفرنسية كارولين غارسيا.

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وثأرت سابالينكا (24 عاماً)، المصنفة سابعة عالميًا، لخسارتها بثلاث مجموعات أمام شفيونتيك في نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في ملاعب فلاشينغ ميدوز، حيث أحرزت البولندية ثاني ألقابها الكبرى هذا العام بعد الأول في رولان غاروس الفرنسية.

وحسمت الفرنسية غارسيا المصنفة سادسة نصف النهائي الثاني أمام اليونانية ماريا ساكّاري الخامسة 6-3 و6-2.

وكانت سابالينكا وصفت تأهلها إلى البطولة الختامية التي تضم أفضل ثماني لاعبات هذا الموسم بـ"المعجزة"، نظراً للصعوبات التي واجهتها منتصف الموسم والذي لم تحقق خلاله أي لقب.

قالت بعد الفوز وسط صيحات الجماهير المؤازرة لها "كانت مباراة رائعة والاجواء كانت لا تصدق. شكرًا جزيلا لدعمكم، كان من الرائع اللعب أمامكم وأردت حقًا أن أبقى لمباراة أخرى".

ضربت 23 كرة فائزة، وتألقت في الارسالات الساحقة فيما ارتكبت 19 خطأ مباشراً.

من جهة شفيونتيك، المتوجة بلقب ثماني دورات في موسم رائع، فقد توقفت سلسلتها من 15 فوزاً توالياً على لاعبة بين العشر الأوليات عالمياً.

ضربت 26 كرة فائزة وارتكبت 26 خطأ مباشراً، فيما خانتها ضرباتها الأمامية التي تشكّل في العادة مصدر قوتها.

وأصبحت سابالينكا ثالث لاعبة فقط في الألفية الثالة تحقق انتصارات على المصنفات الاولى والثانية والثالثة في بطولة واحدة - بعد فوزها على التونسية أنس جابر الثانية والاميركية جيسيكا بيغولا الثالثة في دور المجموعات - بعد الشقيقتين سيرينا وفينيس وليامس، وفق موقع أوبتا للإحصاءات.

وحققت سابالينكا فوزها الثاني على شفيونتيك في ست مواجهات بينهما، علمًا أن الانتصار الاول جاء في أول لقاء جمعهما في دور المجموعات من الدورة الختامية العام الماضي، قبل أن تسقط أمامهما في الاربع تواليًا وجميعها هذا العام في ربع نهائي الدوحة، نهائي شتوتغارت، نصف نهائي روما بالاضافة الى نيويورك.

ثالث فرنسية

ودخلت شفيونتيك وسكاري الى المربع الذهبي وهما مرشحتان للفوز بعد أن حققتا العلامة الكاملة في الدور الاول وتصدرت كل منهما مجموعتها من دون أن تخسر أي مجموعة.

لكن غارسيا أكدت تفوقها على سكاري وجددت فوزها عليها للمرة الثالثة في ثالث لقاء بينهما، بعد سينسيناتي هذا العام التي حققت لقبها ووهان في 2017.

وباتت ثالث فرنسية تبلغ نهائي الدورة الختامية ويمكن أن تصبح ثاني لاعبة تتوج باللقب بعد أميلي موريسمو التي حققت اللقب عام 2005 على حساب مواطتنتها ماري بيرس.

قالت بعد الفوز "إنها خطوة الى الامام ومهمة جدًا في مسيرتي، أنا فخورة جدًا حقًا".

وهذه المشاركة الثانية لغارسيا في الدورة الختامية بعد 2017 عندما سقطت في نصف النهائي أمام فينيس وليامس.

وتلتقي في النهائي مع سابالينكا التي تتشارك معها عدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما (2-2)، ولكن آخر فوزين كانا من نصيب الفرنسية، بينهما نصف نهائي سينسيناتي هذا العام، علمًا أن المواجهات الثلاث الاولى كانت جميعها في العام 2018.

قالت في هذا الصدد "أرينا لاعبة قوية للغاية، لديها إرسال هائل وضربة أمامية هائلة...إنها تظهر دائمًا الكثير من المشاعر في الملعب...سيتحتم عليّ الضغط عليها".

ونُقلت البطولة إلى فورت وورث في تكساس، بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كوفيد-19 في شنزن الصينية، بالاضافة الى نزاع رابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي ايه) مع السلطات الصينية بسبب قضية اللاعبة بنغ شواي.

© 2022 AFP