دوري أبطال أوروبا: سان جرمان-بايرن وليفربول-ريال مدريد الأبرز في ثمن النهائي

فابريس كوفريني ا ف ب

ريال مدريد وليفربول وجهًا لوجه مجددًا في دوري الابطال

نيون (سويسرا) (أ ف ب) – أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 في نيون الاثنين عن مواجهتين من العيار الثقيل، بين باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني من جهة، وليفربول الانكليزي وريال مدريد الاسباني حامل اللقب في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

إعلان اقرأ المزيد

ودأب سان جرمان على اللعب وجها لوجه مع بايرن في السنوات الاخيرة في المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف في البطولة المجمعة التي أقيمت في البرتغال بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وثأر سان جرمان لخسارته في الموسم التالي مجردًا الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

وكان سان جرمان الساعي الى إحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية الاهم لكي يصبح ثاني فريق فرنسي بعد مرسيليا عام 1993 ينال هذا الشرف، حل ثانيًا في مجموعته في الرمق الاخير بسبب هدف بنفيكا البرتغالي الذي سجله في الوقت بدل الضائع ليخرج فائزًا على تل ابيب الاسرائيلي 6-1 ويتفوق على فريق العاصمة الفرنسية بفارق الاهداف، في حين حقق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة.

كذلك، التقى ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب المسابقة القارية الام (14) مرات عدة في السنوات الاخيرة مع ليفربول وكانت الغلبة دائمًا له: نهائي 2018 بنتيجة 3-1 الذي شهد إصابة المصري محمد صلاح بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 2020-2021 وفاز ريال مدريد 3-1 ذهابًا على ارضه وتعادل سلبًا على ملعب انفيلد، ثم حسم نهائي الموسم الماضي بهدف نظيف لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بدوره يبحث مانشستر سيتي الانكليزي عن باكورة ألقابه في هذه المسابقة، علمًا انه بلغ نهائي عام 2021 وخسر امام جاره تشلسي صفر-1، وقد أوقعته القرعة مع لايبزيغ الالماني.

ستكون المواجهة مثيرة بين مهاجم سيتي النروجي إرلينغ هالاند هداف الدوري الانكليزي ومهاجم لايبزيغ الفرنسي كريستوفر نكونكو هداف الدوري الالماني.

وسيواجه نابولي الايطالي الذي يحقق انطلاقة رائعة محليًا وقاريًا اينتراخت فرانكفورت الالماني بطل الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.

ويلتقي ميلان العائد الى دوري الابطال بعد غياب دام طويلا مع توتنهام الانكليزي، وبوروسيا دورتموند الالماني بطل عام 1997 مع تشلسي الانكليزي.

وفي المباراة الاخيرة، يلتقي بنفيكا البرتغالي مع كلوب بروج البلجيكي.

وفي ما يلي نتيجة القرعة:

لايبزيغ (ألمانيا) - مانشستر سيتي (إنكلترا)

كلوب بروج (بلجيكا) - بنفيكا (البرتغال)

ليفربول (إنكلترا) - ريال مدريد (إسبانيا)

ميلان (إيطاليا) - توتنهام (إنكلترا)

أينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) - نابولي (إيطاليا)

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) - تشلسي (إنكلترا)

إنتر (إيطاليا) - بورتو (البرتغال)

باريس سان جرمان (فرنسا)- بايرن ميونيخ (ألمانيا)

يقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 شباط/فبراير المقبل، والإياب في 7 و8 و14 و15 آذار/مارس المقبل.

© 2022 AFP