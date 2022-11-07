سوناك يهنئ نتانياهو على فوزه في الانتخابات الاسرائيلية

توماس كوكس ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف ملتقطة في الأول من نيسان/أبريل 2019 تظهر يهوديا متشددا يمر أمام لوحة اعلانية لبنيامين نتانياهو في القدس

لندن (أ ف ب) – هنأ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين بنيامين نتانياهو على فوزه في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، بعد مخاوف أثارتها لندن بشأن "اللغة التحريضية" لبعض الأحزاب ومسألة "احترام الأقليات".

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وكتب ريشي سوناك على تويتر "باسم المملكة المتحدة، أود أن أهنئ نتانياهو على فوزه في الانتخابات الإسرائيلية".

وأضاف "في مجالات مثل التجارة والأمن والتكنولوجيا، يقوم بلدانا بالكثير معاً، وأتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء العائد إلى السلطة".

وفازت الكتلة اليمينية بزعامة نتانياهو بـ64 مقعدًا متصدرةً نتائج الانتخابات في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. وكان نتانياهو غادر السلطة في حزيران/يونيو 2021 بعد أن أمضى 12 سنة متواصلة في الحكم.

وأطلق نتانياهو مفاوضات مع حلفائه لتشكيل حكومة قد تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وقبل نشر النتيجة النهائية، دعا المتحدث باسم سوناك الأحزاب الإسرائيلية إلى "الامتناع عن لغة التحريض" و"احترام الأقليات". وكذلك استبعد داونينغ ستريت نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، بناء على مقترح صدر من الحكومة البريطانية السابقة.

أدى هذا الاحتمال إلى استياء كبير في صفوف الفلسطينيين.

وباستثناء الولايات المتحدة التي نقلت بعثتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس في عهد دونالد ترامب، تمتنع الغالبية العظمى من الدول عن نقل سفاراتها، لأنها لا تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية منذ العام 1967.

ستكس/س ح/لين

© 2022 AFP