قلق دولي على مصير علاء عبد الفتاح المهدد بالموت في السجن

أنور عمرو ا ف ب

شرم الشيخ (مصر) (أ ف ب) – يزداد القلق الدولي حيال مصير السجين السياسي المصري-البريطاني الأشهر علاء عبد الفتاح المهدد بالموت في زنزانته والذي أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر "كوب27".

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وقال الناطق باسم رئاسة الوزراء البريطانية إن سوناك "أثار قضية علاء عبد الفتاح" خلال اللقاء مع السيسي "مشددا على قلق حكومته البالغ" حيال وضعه.

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء البريطاني "قال إنه يأمل في أن يتم حل هذه القصية في أسرع وقت ممكن وسيواصل الضغط من أجل احراز تقدم" بهذا الصدد.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين بأنه أثار قضية عبد الفتاح مع الرئيس المصري وتلقى تطمينا من السيسي يفيد بأن الأخير "تعهد ضمان المحافظة على صحة علاء عبد الفتاح". وأعرب عن امله أن "تسمح الأسابيع والأشهر المقبلة بالتوصل إلى نتائج".

توقف علاء عبد الفتاح، الذي أعلن اضرابا كاملا عن الطعام الاسبوع الماضي، عن شرب الماء الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ للمطالبة بنيل حريته.

وحذرت الأمينة العامّة لمنظّمة العفو الدوليّة أنييس كالامار القاهرة الأحد من أنّه "لم يعد هناك الكثير من الوقت، 72 ساعة على الأكثر لإطلاق سراحه. إذا لم تفعل (السلطات المصريّة) ذلك، فإنّ موته سيحضر في كلّ مناقشات مؤتمر كوب27".

ولكن وزير الخارجية المصري سامح شكري سئل في شرم الشيخ عن احتمال أن يموت علاء عبد الفتاح في السجن فقال "إنه يحظي بكل الرعاية اللازمة في السجن".

- التنازل عن الجنسية المصرية-

وأكد الوزير المصري كذلك أن عبد الفتاح لم يقم بالاجراءات القانونية اللازمة للحصول على الجنسية البريطانية ولكن الكاتبة أهداف سويف وهي خالة عبد الفتاح أكدت في سلسلة تدوينات على تويتر أن السلطات المصرية طلبت منه التخلي عن الجنسية المصرية وعندما وافق منعته من توقيع الأوراق اللازمة لاتمام ذلك.

وتوجّهت والدة علاء عبد الفتاح، استاذة الرياضيات بجامعة القاهرة ليلى سويف الى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث يقبع ابنها، للحصول على رسالة بخط يده والاطمئنان عليه الا أنها غادرت في المساء دون الحصول على شيئ، بحسب ما كتبت شقيقته منى سيف على تويتر.

وصباح الاثنين، بدأت ثلاث صحفيات مصريات اضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن الناشط السياسي الأشهر في مصر.

أعلنت ايمان عوف ومنى سليم ورشا عزب على فيسبوك "بدء اضرابنا عن الطعام في مقر نقابتنا، نقابة الصحافيين المصريين تضامنا مع اضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح الذي يصارع الموت الآن وتضامنا مع كل معتقلي الرأي في مصر".

وقالت منى سليم لفرانس برس "نتوقف عن تناول الطعام لأن علاء عبد الفتاح يواجه خطر الموت".

وأضافت "نطالب باطلاق سراح كل سجناء الرأي" الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بـ60 الفا.

"رمز"

وفي بيروت، تظاهر قرابة مئة شخص، لبنانيون وسوريون ومصريون، تضامنا مع عبد الفتاح قرب السفارة البريطانية، بحسب مصور فرانس برس.

وقالت الناشطة والصحافية ديانا مقلد التي حملت صورة بالأبيض والاسود لعبد الفتاح كتب عليها "افرجوا عن علاء" إن الناشط المصري-البريطاني "رمز في العالم العربي".

وأضافت "إنه يجسد المواجهة التي يخوضها العالم العربي منذ قرابة 12 عاما ضد السلطات القمعية. اننا مجتمعون اليوم لنرفع صوتنا للمطالبة بالافراج عن علاء وعن آلاف السجناء الآخرين في مصر والعالم العربي".

وتتزايد تدوينات الناشطين المشاركين في كوب27 على وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم "أطلقوا سراح علاء".

واختتم العديد من المتحدثين المنتمين للمجتمع المدني مداخلاتهم في كوب27 بعبارة "لم تهزم بعد" وهو عنوان النسخة الانكليزية من كتاب علاء عبد الفتاح "شبح الربيع".

ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الافراج عن 766 سجين رأي منذ أن أعادت السلطات المصرية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل الماضي.

لكن 1540 آخرين ألقي القبض عليهم وسجنوا منذ ذلك الحين من بينهم شريف الروبي وهو ناشط يساري أعيد حبسه بعد اطلاق سراحه، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.

حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

© 2022 AFP