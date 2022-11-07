مجموعة فانسي للبناء تعلن استدعاء القضاء الفرنسي شركة تابعة لها في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر

جوزيبي كاكاتشي ا ف ب

تستضيف قطر أول مونديال في الشرق الاوسط بين 20 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الاول/ديسمبر 2022

باريس (أ ف ب) – أعلنت مجموعة "بي تي بي فانسي" (BTP Vinci) الفرنسية في بيان أن القضاء يستدعي الأربعاء شركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" (Vinci Constructions Grands Projets) التابعة لها، "للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها"، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر.

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وكانت صحيفة "لو باريزيان" أفادت الأحد أن قاضي تحقيق نانتير سيقوم باستدعاء الشركة.

وأعربت المجموعة عن أسفها لأن تكون "شركة تابعة لها موضع اتهام"، مستبقةً القرار الذي قد يتخذه القاضي الأربعاء.

وقالت فانسي إنها تدحض الاتهامات بفرض "العمل القسري" وممارسة "الاتجار بالبشر"، قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفُتح التحقيق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، بعد شكاوى قدّمتها جمعية شيربا ولجنة مكافحة العبودية الحديثة CCEM، إضافة إلى سبعة عمّال بناء سابقين هنود ونيباليين.

ويتّهم أصحاب الشكاوى مجموعة فانسي وشركة "فانسي كونستروكسيون غران بروجيه" التابعة لها وفرعها القطري "الديار القطرية فانسي كونستراكشن" (كيو دي في سي) وممثليهم، خصوصًا بممارسة "العبودية والاتجار بالبشر و(بفرض) عمل يتنافى مع الكرامة الإنسانية وبتعريض (العمال) للخطر عمدًا و(التسبب) بإصابات بشكل غير متعمّد والتستّر"، بحسب ما جاء في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأوضحت المجموعة في بيانها الاثنين أن فانسي "لم تكفّ عن دحض بشدة الادعاءات ضدّها بشأن الورش في قطر التي تديرها شركة كيو دي في سي" و"ستواصل التعاون مع القضاء".

وبحسب جمعية شيربا، فإن العمّال المهاجرين في شركة فانسي يعملون في ظلّ احتجاز جواز سفرهم، في ورش المونديال لما بين 66 و77 ساعة في الأسبوع. وينام هؤلاء في غرف ضيقة مع حمامات غير كافية، ويتقاضون أجورًا لا تتناسب مع العمل الذي يقومون به، كما يتعرّضون لتهديدات بالصرف من العمل وبالترحيل إلى بلدانهم في حال طالبوا بشيء ما.

من جانبها، أكدت مجموعة فانسي أن "أيًا من المشاريع المسندة إلى كيو دي في سي ليس مرتبطًا بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر" وتمّ تكليف الشركة بها قبل منح الإمارة الخليجية الثرية حقّ استضافة المونديال. وذكّرت الشركة بأن المشاريع شملت "بشكل أساسي بنى تحتية لوسائل النقل".

وقال محامي مجموعة فانسي جان بيار فيرسيني-كامبينشي لوكالة فرانس برس الاثنين "حاولنا لكن بدون جدوى، إقناع القاضي بأنه ليس مناسبًا بعد تحقيق استمرّ سبعة أعوام ونصف العام التفكير في توجيه الاتهام قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم"، معربًا عن خشيته من "ضجّة إعلامية".

ومنذ منح الاتّحاد الدولي لكرة القدم قطر استضافة المونديال عام 2010، تتعرّض أول دولة عربية تستضيف العرس الكروي العالمي لانتقادات بسبب مواضيع شتّى تراوح بين ظروف عمل ومعيشة العمّال المهاجرين في البلاد وحقوق المثليين والنساء فيها فضلًا عن تكييف الملاعب المخصصة لاستضافة المباريات.

© 2022 AFP