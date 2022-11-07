مدرب الإمارات السابق مهدي علي في المستشفى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية

- ا ف ب

دبي (أ ف ب) – تعرّض مهدي علي المدرب السابق لمنتخب الامارات لكرة القدم ونادي شباب الأهلي، لحادث دراجة نارية أدى الى اصابته بكسور بليغة عدة خلال تواجده في رحلة استجمام بتايلاند.

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وأصيب علي (57 عاماً) بكسور في وجهه ويده، وحالته مستقرة بعدما خضع للعلاج في أحد مستشفيات بانكوك.

علي الذي كانت آخر مهمة تدريبية له قيادة ناديه الام شباب الأهلي في الموسم الماضي، كان يقوم برحلة استجمام في جزيرة ساموي التايلاندية، عندما تعرض لحادث خلال قيادته لدرجة نارية، وقد نقل على وجه السرعة الى أحد مستشفيات العاصمة بانكوك بطائرة طبية خاصة أرسلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأصدر نادي شباب الأهلي النادي الذي نشأ فيه مهدي لاعباً وانطلق منه مدرباً بياناً تمنى فيه الشفاء العاجل لعلي "أسرة نادي شباب الأهلي تتمنى الشفاء العاجل والرجوع لأرض الوطن سالماً وبصحة وعافية للمدرب القدير مهدي علي، إثر تعرضه لحادث سير خارج الدولة".

ويُعدّ علي المدرب التاريخي لكرة الامارات بعد نجاحاته غير المسبوقة مع المنتخبات الوطنية، حيث قاد منتخب الشباب الى لقب كأس آسيا تحت 19 سنة عام 2008 في الدمام، والأولمبي الى فضية دورة الألعاب الآسيوية في 2010، وللتأهل لأول مرة الى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لندن عام 2012.

كما عرف علي نجاحاً كبيراً مع المنتخب الأول بقيادته الى لقب كأس الخليج في 2013 في البحرين والمركز الثالث في كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وعلى صعيد الأندية، قاد شباب الأهلي الى ثلاثية مسابقة كأس الامارات وكأس الرابطة والسوبر موسم 2020-2021.

© 2022 AFP