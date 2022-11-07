يوروبا ليغ: مانشستر يونايتد-برشلونة المواجهة الابرز في الملحق

فابريس كوفريني ا ف ب

نيون (سويسرا) (أ ف ب) – يلتقي مانشستر يونايتد الانكليزي وبرشلونة الاسباني وجهًا لوجه في الملحق المؤهل الى الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، وفق ما أسفرت القرعة الاثنين في نيون السويسرية.

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وجمعت القرعة الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها في دوري أبطال أوروبا مع تلك احتلت المركز الثاني في مجموعاتها في يوروبا ليغ.

وودّع الفريق الكاتالوني دور المجموعات للمسابقة القارية الام للموسم الثاني تواليًا، بعد أن حلّ ثالثًا خلف بايرن ميونيخ الالماني وإنتر الايطالي من دون أن يحقق الفوز على أي منهما.

أما مانشستر يونايتد، فدفع ثمن حلوله وصيفًا لريال سوسييداد الاسباني بعد أن تعادلا بالنقاط (15)، لكنه حل خلفه بفارق الاهداف.

وعلّق تشافي هرنانديس مدرب برشلونة على القرعة خلال المؤتمر الصحافي الاثنين على هامش مباراة فريقه ضد مضيفه أوساسونا في الدوري الثلاثاء "مرة أخرى، نقع مع المنافس الاصعب....سيتعين علينا التنافس. إنه خصم تاريخي، تحسن بشكل أكبر مع (المدرب الهولندي إريك) تن هاغ الذي لديه لاعبين رائعين. اللعب ضد فريق مثل مانشستر أصعب، لكن اللاعبين سيكونون أكثر تحفيزًا".

وتابع "إنه ناد عريق وخصم كبير...لكننا سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة العبور. سيتحتم علينا الفوز مثلهم. بالإضافة إلى ذلك، لم يفز برشلونة أبدًا بالدوري الاوروبي".

وفي حال عدم رحيله عن يونايتد، وسط تكهنات بشأن ذلك، قد يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة الى ملعب "كامب نو" الذي يعرفه جيدًا بعد أن دك شباك الفريق الكاتالوني بالعديد من الاهداف عندما لعب لصالح ريال مدريد بين 2009 و2018 وشكل منافسة لا مثيل لها مع الارجنتيني ليونيل ميسي نجم "لا بلاوغرانا" السابق.

وسبق أن تواجه يونايتد وبرشلونة مرات عدة أوروبيًا وكانت الغلبة في غالبية المواجهات الحديثة للفريق الكاتالوني الذي تفوق 4-صفر في مجموع المباراتين في ربع نهائي دوري الابطال موسم 2018-2019، بالاضافة الى نهائيي المسابقة القارية الاولى عامي 2011 (3-1) و2009 (2-صفر).

ويعود آخر فوز للفريق الانكليزي الى إياب نصف نهائي دوري الابطال 2008 (1-صفر) بعد تعادلهما سلبًا ذهابًا، قبل أن يمضي ويحقق اللقب على حساب تشلسي.

ويعود اللقاء الاول بينهما الى كأس الكؤوس الاوروبية عام 1984 عندما تأهل يونايتد الى نصف النهائي بفضل فوزه 3-صفر ايابًا بعد خسارته 2-صفر ذهابًا ضد فريق ضم حينها الاسطورة الراحل الارجنتيني دييغو ماردونا، علمًا أن يونايتد حقق لقب هذه المسابقة عام 1991 على حساب برشلونة.

وفي أبرز المواجهات الاخرى، يلتقي يوفنتوس الايطالي الذي حل خلف باريس سان جرمان الفرنسي وبنفيكا البرتغالي في دوري الابطال مع نانت الفرنسي، وروما مع سالزبورغ النمسوي.

تلتقي الفرق التي ستتأهل الى الدور ثمن النهائي مع أصحاب المراكز الاولى في مجموعاتها في يوروبا ليغ.

يقام الملحق المؤهل في 16 و23 شباط/فبراير المقبل.

في ما يلي نتيجة القرعة:

- برشلونة (إسبانيا) - مانشستر يونايتد (إنكلترا)

- يوفنتوس (إيطاليا) - نانت (فرنسا)

- سبورتينغ (البرتغال) - ميدتيلاند (الدنمارك)

- شاختار دانييتسك (أوكرانيا) - رين (فرنسا)

- أياكس أمستردام (هولندا) - أونيون برلين (ألمانيا)

- باير ليفركوزن (ألمانيا) - موناكو (فرنسا)

- إشبيلية (إسبانيا) - بي أس في أيندهوفن (هولندا)

- سالزبورغ (النمسا) - روما (إيطاليا)

© 2022 AFP