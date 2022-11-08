الأمم المتحدة تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن الناشط المصري علاء عبد الفتاح

خالد دسوقي ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف يعود تاريخها إلى 17 أيار/مايو 2019 للناشط والمدون علاء عبد الفتاح في منزله في القاهرة

جنيف (أ ف ب) – طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء بالإفراج عن السجين السياسي الأشهر في مصر علاء عبد الفتاح الذي ينفذ اضرابا عن الطعام.

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وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني في تصريح صحافي في جنيف إن تورك "يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير".

وأضافت "نحن قلقون جدا على صحته" خصوصا وان عائلة الناشط "لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين".

وأوضحت أن تورك بحث قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية الجمعة.

كذلك بحث الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.

كما أثار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر "كوب27".

توقف علاء عبد الفتاح الذي أعلن اضرابا كاملا عن الطعام الاسبوع الماضي، عن شرب الماء الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ للمطالبة بنيل حريته.

وقال تورك في بيان إن "عبد الفتاح في خطر كبير. إضرابه عن تناول الماء يعرض حياته للخطر".

وأضاف "مكتبي وآليات أخرى لحقوق الإنسان في الامم المتحدة أثاروا قضية عبد الفتاح وحالات اشخاص آخرين محرومين تعسفا من حريتهم ومسجونين بعد محاكمات غير عادلة عدة مرات".

ولفت المفوض الأعلى الى ان إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل 2022 أدت الى الافراج عن عدة أشخاص.

لكنه دعا السلطات الى "الافراج فورا عن كل الاشخاص المعتقلين تعسفا وبينهم من هم في حجز احتياطي وكذلك الاشخاص الذين صدرت بحقهم احكام ظالمة".

وشجع أيضا السلطات على إعادة النظر في كل القوانين التي تقيد الفضاء المدني والحق في حرية التعبير والتجمع.

وصباح الاثنين، بدأت ثلاث صحفيات مصريات اضرابا عن الطعام في مقر نقابتهن بقلب القاهرة للمطالبة بالافراج عن عبد الفتاح.

ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكما بالسجن لخمس سنوات بتهمة "بث أخبار كاذبة"، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تم الافراج عن 766 سجين رأي منذ أن أعادت السلطات المصرية تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نيسان/ابريل الماضي.

لكن 1540 آخرين ألقي القبض عليهم وسجنوا منذ ذلك الحين من بينهم شريف الروبي وهو ناشط يساري أعيد حبسه بعد اطلاق سراحه، وفق المنظمة الحقوقية الدولية.

حصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في نيسان/أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

© 2022 AFP