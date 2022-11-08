بطولة المانيا: دورتموند يفشل في اللحاق ببايرن ميونيخ

لاعبو فولفسبورغ يحتفلون بعد تسجيلهم الهدف الثاني في مرمى بوروسيا دورتموند في الدوري الالماني لكرة القدم. 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

برلين (أ ف ب) – فشل بوروسيا دورتموند في اللحاق ببايرن ميونيخ المتصدر بخسارته خارج ملعبه امام فولفسبورغ صفر-2 في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وبقي دورتموند رابعا برصيد 25 نقطة متخلفا بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ الذي يلعب لاحقا.

وثأر فولفسبورغ الذي يقوده المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش لخسارته الثقيلة امام دورتموند 1-6 في 16 نيسان/ابريل الماضي.

دخل الفريقان المباراة بعد سلسلة من العروض الجيدة في الاونة الاخيرة حيث فاز دورتموند بمبارياته الثلاث الاخيرة، في حين لم يخسر فولفسبورغ في اخر 8 مباريات وتحديدا منذ 18 ايلول/سبتمبر الماضي.

افتتح اصحاب الارض التسجيل عندما استغل المدافع الشاب الهولندي ميكي فان دي فين ركلة ركنية ليتابع الكرة رأسية داخل الشباك بعد مرور 6 دقائق.

ودخل دورتموند اجواء المباراة تدريجيا وسدد مدافعه الدولي نيكلاس سوله كرة ارتدت من القائم اواخر الشوط الاول.

واندفع دورتموند الى الهجوم مطلع الشوط الثاني وسدد مهاجمه الشاب بوسوفا موكوكو كرة قوية تصدى لها الحارس البلجيكي كوين كاستيلز ببراعة (58).

ورمى دورتموند بكل ثقله في الدقائق الاخيرة لكنه ترك مساحات واسعة في خطه الخلفي استغلها فولفسبورع ليوجه ضربة قاضية الى منافسة عندما عزز لوكاس نيمشا تقدم فريقه في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع رافعا رصيده هذا الموسم الى 4 اهداف.

والفوز هو الاول لفولفسبورغ على دورتموند في اخر 15 مواجهة بينهما.

ويلتقي لاحقا بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن، بوخوم مع بوروسيا مونشنغلادباخ وشتوتغارت مع هرتا برلين.

© 2022 AFP