"دبليو تي ايه" الختامية: الفرنسية غارسيا تتوج موسمها الاستثنائي باحراز أهم القابها

فورت وورث (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – اختتمت الفرنسية كارولين غارسيا موسمها الاستثنائي بأفضل طريقة من خلال فوز المصنفة سادسة عالمياً بلقب بطولة دبليو تي ايه الختامية لموسم محترفات كرة المضرب، للمرة الأولى في مسيرتها، وذلك بعد تغلبها في المباراة النهائية على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة سابعة 7-6 (7-4) و6-4 الإثنين في تكساس.

إعلان اقرأ المزيد

واصبحت ابنة مدينة ليون البالغة 29 عاماً ثاني فرنسية تحرز البطولة التي تجمع أفضل ثماني لاعبات في العالم، بعد أميلي موريسمو المتوجة أمام مواطنتها ماري بيرس في 2005.

ورفعت غارسيا عدد ألقابها لهذا الموسم الى أربعة وفي مسيرتها الى 11، لكن تتويجها في هذه البطولة هو الأهم على الإطلاق وسيسمح لها في إنهاء العام رابعة في تصنيف رابطة المحترفات، في مركز سبق لها أن وصلت اليه عام 2018 قبل أن تتراجع نتائجها بسبب الإصابات المتكررة وفقدان الثقة بالنفس، ما أدى الى تراجعها حتى المركز الرابع والسبعين نهاية العام الماضي.

صلابة معنوية

وتوجهت غارسيا بالشكر "لجميع أفراد فريقي المتواجدين في المدرجات، كما أود أن أتشارك الكأس مع جميع الأشخاص الذين كانوا بجانبي طيلة هذه الأعوام. لن أحمل معي من هذه التجربة سوى الأشياء الإيجابية التي جعلتني أفضل كلاعبة وشخص".

ووصلت غارسيا الى تكساس بمعنويات مهزوزة بعض الشيء بعد القرار المفاجئ لمدربها برتران بيريه بالرحيل، لكنها كانت صلبة معنوياً وبدنياً حتى في ظل الارهاق الذي تعاني منه جميع اللاعبات في نهاية هذا الموسم، ونجحت في أن تتوج بأكبر ألقابها، حارمة سابالينكا (24 عاماً) من احراز اللقب الشخصي الحادي عشر أيضاً والأهم كذلك في مسيرتها.

وبعد فوزها على اليونانية ماريا ساكاري في نصف النهائي، تطرقت غارسيا الى وضعها المعنوي بعد الانفصال عن مدربها الذي تولى المهمة قبل 11 شهراً خلفاً لوالدها لوي-بول، قائلة "كان علي قبول الموقف والتركيز على اللحظة الحالية".

وعوّلت اللاعبتان على ارسالهما القوي، في مباراة متقاربة المستوى في فورت وورث في تكساس الأميركية. أخذت غارسيا المبادرة في المجموعة الأولى من خلال الشوط الفاصل (تاي بريك).

ولم تخسر أي من اللاعبتين ارسالها في المجموعة الأولى. استفادت غارسيا من خطأ بكرة خلفية لسابالينكا لتتقدّم 4-2 في تاي بريك، ثم خطأ مزدوج قبل ان تعزّز الفارق إلى 6-2 في طريقها لحسم المجموعة.

وعانت سابالينكا من كسر على ارسالها مطلع المجموعة الثانية، فكان حاسماً لأن غارسيا بنت عليه وحافظت على تقدمها حتى النهاية 6-4، لتسقط البيلاروسية التي حققت المفاجأة في نصف النهائي بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً.

وبذلك، كررت غارسيا نتيجة المواجهة بين اللاعبتين في الدور نصف النهائي لدورة سينسيناتي الألف هذا الموسم حين خرجت الفرنسية منتصرة لكن بثلاث مجموعات في طريقها الى اللقب، رافعة عدد انتصاراتها على البيلاروسية الى ثلاثة من أصل خمس مواجهات بينهما.

- سجل المتوجات في آخر عشر سنوات

2022: الفرنسية كارولين غارسيا

2021: الإسبانية غاربينيي موغوروسا

2020: لم تقم بسبب جائحة كوفيد

2019: الأسترالية أشلي بارتي

2018: الأوكرانية إيلينا سفيتولينا

2017: الدنماركية كارولين فوزنياكي

2016: السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا

2015: البولندية أنييشكا رادفانسكا

2014: الأميركية سيرينا وليامس

2013: الأميركية سيرينا وليامس

- اللاعبات الأكثر تتويجاً:

1- الأميركية-التشيكوسلوفاكية مارتينا نافراتيلوفا: 8 (1978 و1979 و1981 و1983 و1984 و1985 و1986 و1986*)

2- الأميركية سيرينا وليامس: 5 (2001 و2009 و2012 و2013 و2014)

الألمانية شتيفي غراف: 5 (1987 و1989 و1993 و1995 و1996)

4- الأميركية كريس إيفرت: 4 (1972 و1973 و1975 و1977)

5- الصربية مونيكا سيليش: 3 (1990 و1991 و1992)

البلجيكية كيم كليسترز: 3 (2002 و2003 و2010)

* أقيمت البطولة مرتين عام 1986

© 2022 AFP