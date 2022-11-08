دول الجنوب ترفع الصوت في مؤتمر المناخ والولايات المتحدة تجدد التزامها

لودوفيك ماران تصوير مشترك/ا ف ب

(من اليسار إلى اليمين) المبعوث الأميركي الخاص للمناخ جون كيري ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ في مصر في السابع من من تشرين الثاني//نوفمبر 2022

شرم الشيخ (مصر) (أ ف ب) – تتواصل الثلاثاء قمة قادة الدول والحكومات في إطار مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ مع تركيز على دول الجنوب، فيما جددت الولايات المتحدة التزامها قضايا المناخ غداة صرخة مدوية للأمين العام للأمم المتحدة.

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وقال جون كيري مبعوث الولايات المتحدة الخاص حول المناخ في اليوم الثالث من مؤتمر المناخ الذي تنظمه الأمم المتحدة "التحدي كبير جدا وهو الأكبر الذي يواجهه البشر. أزمة المناخ لا تهدد البنى التحتية والاقتصاد والأمن فقط بل تهدد كل جانب من جوانب حياتنا اليومية".

وأضاف "اليوم لدينا انتخابات في الولايات المتحدة" موضحا أنه حتى لو خسرت الإدارة الديموقراطية الحالية الغالبية في الكونغرس "سيكون بايدن أكثر تصميما على الاستمرار بما نقوم به. والقسم الأكبر مما نقوم به لا يمكن لأحد تغييره من بعدنا".

وكان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب سحب بلاده من اتفاق باريس حول المناخ المبرم العام 2015 الذي يشكل أساسا للتحركات في مجال مكافحة التغير المناخي.

وأضاف كيري أن الرئيس بايدن يؤمن بأن "لدينا مسؤولية خاصة حيال الدول الأقل تطورا، دول العالم الثالث، دول الجنوب، للتأكد من حصول انتقال عادل" على صعيد المناخ والطاقة.

ولن يحضر الرئيس الأميركي إلى شرم الشيخ قبل 11 تشرين الثاني/نوفمبر لانشغاله في انتخابات منتصف الولاية الثلاثاء في الولايات المتحدة.

"ضمانة متواضعة"

وتشكل مسؤولية الدول الغنية والملوثة حيال تلك الفقيرة مسألة رئيسية في أعمال كوب27 حيث يواصل قادة الدول والحكومات الثلاثاء الكلام فيها.

وأكد رئيس وزراء جزيرة انتيغوا وباربودا غاستون براون ممثلا تحالف الدول الجزرية الصغيرة المهددة بارتفاع مستوى مياه البحار "علينا بوضوح إنشاء صندوق للخسائر والأضرار خلال المؤتمر الحالي" وسيشكل ذلك "ضمانة متواضعة في حين أن اعضاء تحالفنا يخسرون يوميا ما يصل إلى 2 % من إجمالي ناتجهم المحلي في يوم واحد بسبب ظاهرة مناخية واحدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أطلق صرخة مدوية الاثنين أمام قادة العالم داعيا إياهم إلى التحرك فورا. وأكد "البشرية أمام خيار التعاون أو الهلاك. فإما يكون عهد على التضامن المناخي أو عهد على الانتحار الجماعي".

ومع تكاثر الكوارث الطبيعية من فيضانات وموجات حر وجفاف وحرائق غابات التي يفاقمها التغير المناخي، تُطالب الدول الضعيفة إزاء هذه التداعيات، بآليّة تمويل خاصّة، إلّا أنّ الدول الغنية تتحفّظ على ذلك، إذ تخشى أن تحمل المسؤولية رسميًا وتُفيد بأنّ نظام تمويل المناخ معقّد كفاية بحالته الراهنة.

وتشكل هذه المسألة المالية أحد أكثر المواضيع الشائكة في كوب27.

تريليونا دولار

وتحتاج الدول النامية والناشئة باستثناء الصين، استثمارات تتجاوز تريليوني دولار سنويا بحلول 2030 إذا أراد العالم لجم الاحترار المناخي والتكيف مع تداعياته على ما جاء في تقرير لرئاسة مؤتمر كوب صدر الثلاثاء

ويفترض أن يأتي تريليون دولار من دول غنية ومستثمرين ومصارف تنمية متعددة الأطراف على ما جاء في هذا التقرير.

وقال أحد الخبراء الرئيسيين الذين اعدوا التقرير نيكولاس ستيرن "ينبغي على الدول الغنية أن تقر بأن من مصلحتها الحيوية - فضلا عن أنها قضية عدالة نظرا إلى التداعيات القاسية الناجمة عن المستويات العالية للانبعاثات الحالية والسابقة- الاستثمار في التحركات من أجل المناخ في الأسواق الناشئة والدول النامية".

وكان غوتيريش دعا الاثنين أيضا إلى تعديل النطام المالي العالمي فيما تتعالى أصوات مطالبة بذلك، لكي يتمكن من الاستجابة بشكل أفضل للتحديات المناخية.

وأوضح "من المهم مراجعة الطريقة التي يعمل فيها النظام المالي الدولي" ليتمكن من مساعدة دول مثل باكستان ذات الدخل المتوسط المستثنية من تخفيف الديون الذي يطال الدول الفقيرة، رغم تعرضها لأضرار هائلة جراء الفيضانات الأخيرة التي غمرت ثلث أراضي البلاد قدرت بأكثر من ثلاثين مليارا.

وينظم المؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات المصرية أوقفت عشرات الأشخاص الذين دعوا إلى التظاهر في الأيام السابقة لبدء المؤتمر فيما حق التظاهر يخضع لقيود.

وثمة تركيز خصوصا على وضع السجين السياسي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ سبعة أشهر والذي أوقف شرب المياه الأحد تزامنا مع بدء المؤتمر. وقد أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مصير عبد الفتاح الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش المؤتمر.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء عن أسفه "لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير". وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني "نحن قلقون جدا على صحته" خصوصا وان عائلة الناشط "لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين".

© 2022 AFP