غازات مسيلة للدموع على آلاف المتظاهرين في السودان

- أ ف ب/أ ف ب

الخرطوم (أ ف ب) – أطلقت الشرطة السودانية غازات مسيلة للدموع على آلاف المتظاهرين الذي خرجوا مجددا للاحتجاج على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أغرق البلاد منذ عام في فوضى سياسية واقتصادية، بحسب صحافيين من فرانس برس وشهود.

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وهتفت الحشود التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي، مقر الفريق أول البرهان في الخرطوم، "لا للحكم العسكري".

يتظاهر أنصار الديموقراطية بانتظام في السودان منذ أن قطع البرهان بانقلابه في 20 تشرين الأول/اكتوبر 2021 فجأة المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بين العسكريين والمدنيين عقب إسقاط عمر البشير في 2019 والتي كان يفترض أن تقود الى انتخابات حرة وحكم مدني.

وقالت المتظاهرة هادية محمد لفرانس برس "لن نتوقف طالما لم تتم اطاحة الحكم العسكري لصالح حكومة مدنية".

وأكد سامر عمر "لن نترك الشارع إلا لو حققنا أهداف الثورة: الحرية والسلام والعدل".

وأفاد شهود أن آلافا تظاهروا كذلك في ود مدني في وسط البلاد وفي القضارف في شرق البلاد.

بعد عام على الانقلاب لم يعد اي مراقب يعتقد في امكانية إجراء انتخابات عامة العام المقبل كما وعد البرهان ولا يبدو أن أي شخصية سياسية على استعداد للانضمام الى حكومة مدنية دعا البرهان أخيرا الى تشكيلها.

© 2022 AFP