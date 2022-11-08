مونديال 2022: المراهق كوول في تشكيلة أستراليا واستبعاد روغيتش

ديفيد غراي ا ف ب

سيدني (أ ف ب) – قرر مدرب منتخب أستراليا غراهام أرنولد الرهان على المراهق غارانغ كوول، المهاجم المستقبلي لنيوكاسل الإنكليزي، في مونديال قطر الذي ينطلق في 20 الشهر الحالي، وذلك بحسب التشكيلة الرسمية التي أعلنها الثلاثاء والتي غاب عنها لاعب الوسط توم روغيتش.

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وكان المهاجم آدم تاغارت الذي يلعب في الدوري الياباني، من مفاجآت التشكيلة بعدما استُبعد أيضاً رغم تألقه في التصفيات ومساهمته في قيادة أستراليا الى المشاركة السادسة في النهائيات، ما فتح الباب أمام الدولي الاسكتلندي السابق جايسون كامينغز للتواجد مع "سوكيروس" بعدما سبق له أن خاض مباراة واحدة فقط بألوان الأخير.

وسبق لأرنولد أن استبعد روغيتش عن التشكيلة للمباراتين الاستعداديتين الأخيرتين ضد نيوزيلندا في 22 و25 ايلول/سبتمبر (1-صفر و2-صفر) واللتين شهدتا استدعاء كوول للمرة الاولى الى صفوف المنتخب بعدما أثار الإعجاب خلال مباراة نجوم الدوري الاسترالي ضد برشلونة الاسباني في وقت سابق هذا العام، ليصبح المهاجم الحالي لسنترال كوست مارينيرز والذي بلغ الثامنة عشرة من عمره منتصف أيلول/سبتمبر، أصغر لاعب يدافع عن ألوان بلاده منذ هاري كيويل عام 1996.

وانسحب روغيتش (29 عاماً)، لاعب سلتيك الاسكتلندي السابق، من تشكيلة المنتخب قبل النافذة المصيرية من التصفيات المؤهلة الى المونديال في أيار/مايو الفائت لأسباب شخصية.

ولم يتواجد ضمن قائمة من 31 لاعباً استدعاها أرنولد لمباراتي نيوزيلندا، لكنه أبقى في حينها الباب مفتوحاً أمام اللاعب الجديد لوست بروميتش ألبيون الإنكليزي.

وعلق أرنولد الثلاثاء على ضم كوول بالقول "كلاعب في الثامنة عشرة من عمره ظهر من فراغ، يخوض الآن رحلة جديدة في حياته. رأينا هذا النوع من الأمور تحصل مرات عدة في كأس العالم وشهدنا مباريات كبرى ظهر فيها لاعبون مجهولون وصعقوا البلاد بأكملها".

وتابع "وقد أظهر غارانغ في مارينرز أن باستطاعته حقاً تغيير مجرى مباراة".

كما يغيب عن التشكيلة الحارس المخضرم ميتشل لانغيراك (34 عاماً) رغم تقديمه أفضل مستوياته مع فريقه ناغويا غرامبوس الياباني.

وفضل أرنولد ضم حارس مارينرز داني فوكوفيتش الى جانب حارس اف سي سيدني أندرو ريدماين في تشكيلة تضم لاعبين يخوضان كأس العالم للمرة الثالثة هما الحارس الأساسي القائد ماثيو راين وماثيو ليكي، فيما يخوض سبعة منهم النهائيات للمرة الثانية.

ووقعت أستراليا في المجموعة الرابعة الى جانب فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس، وتبدأ مشوارها ضد "الديوك" في 22 الحالي على ملعب الوكرة.

- تشكيلة الـ26 لاعباً:

حراسة المرمى: ماثيو راين (كوبنهاغن الدنماركي)، أندرو ريدماين (سيدني أف سي)، داني فوكوفيتش (سنترال كوست مارينرز)

الدفاع: عزيز بهيتش (داندي يونايتد الاسكتلندي)، ميلوش ديغينيك (كولومبوس كرو الاميركي)، جويل كينغ (أودنسي بولدكلوب الدنماركي)، ناثانيال أتكينسون (هارتس الاسكتلندي)، فران كاراتشيتش (بريشيا الإيطالي)، هاري سوتار (ستوك سيتي الإنكليزي)، كاي رولز (هارتس الاسكتلندي)، كريغ غودين (أديلايد يونايتد)، توماس دنغ (أربيريكس نييغاتا الياباني)

الوسط: آرون موي (سلتيك الاسكتلندي)، جاكسون إيرفاين (سانت باولي الالماني)، أيدين هروستيتش (فيرونا الايطالي)، كاميرون ديفلين (هارتس الاسكتلندي)، بايلي رايت (سندرلاند الإنكليزي)، رايلي ماكغري (ميدلزبره الانكليزي)، كيانو باكوس (ساينت ميرين الاسكتلندي)

الهجوم: أوير مابيل (قادش الاسباني)، ماثيو ليكي (ملبورن سيتي)، مارتين بويل (هيبرنيان الاسكتلندي)، جيمس ماكلارين (ملبورن سيتي)، جايسون كامينز وغارانغ كوول (سنترال كوست مارينرز)، ميتشل ديوك (فاجيانو أوكاياما الياباني)

© 2022 AFP