مونديال 2022: المهاجم ماتشينو بدلا من ناكاياما المصاب في تشكيلة اليابان

نوربرت شميدت ا ف ب/ارشيف

طوكيو (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الياباني لكرة القدم الثلاثاء أن المهاجم شوتو ماتشينو سيحل بدلا من الظهير يوتا ناكاياما المصاب في تشكيلة اليابان لكأس العالم 2022 في قطر التي تنطلق في 20 من الشهر الحالي.

إعلان اقرأ المزيد

قال مهاجم شونان بيلماري الذي سجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات دولية، على تويتر "ها أنا أنطلق".

تواجد ناكاياما في قائمة الـ26 لاعبًا المتوجهة الى قطر لكنه تعرض لإصابة في وتر أخيل خلال مباراة مع فريقه هادرسفيلد الذي ينافس في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" في إنكلترا.

أفاد ناديه أن الاصابة تستوجب خضوع لاعبه لعملية جراحية ستبعده حتى نهاية موسم الدوري.

يستهل "الساموراي الازرق" حملته في نهائيات كأس العالم في المجموعة الخامسة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر ضد ألمانيا قبل مواجهة كوستاريكا في 27 منه ومن ثم إسبانيا في الاول من كانون الاول/ديسمبر.

© 2022 AFP