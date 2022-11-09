إمارة أبوظبي تريد توليد 60 % من الطاقة المتجددة بحلول 2035

فايز نورالدين اف ب

شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة–أبوظبي في جناح الإمارات خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في مصر في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2022

شرم الشيخ (مصر) (أ ف ب) – أعلنت إمارة أبوظبي في الأمارات العربية المتحدة الأربعاء على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ "هدفا استراتيجيا" يتمثل بتوليد 60 % من الكهرباء من مصادر طاقة متجددة بحلول العام 2035.

إعلان اقرأ المزيد

وتهدف المبادرة التي اطلقتها هيئة البيئة - ابو ظبي بالتعاون مع دائرة الطاقة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار المناخي وتعزيز التنمية المستدامة فيما الامارات بلد بنى ثروته على النفط.

وقالت شيخة سالم الظاهري الأمينة العامة لهيئة البيئة – أبوظبي لوكالة فرانس برس في شرم الشيخ "هذا ليس مجرد هدف نعلنه، لدينا أهداف على المديين المتوسط والطويل مع مبادرات محددة جدا بدأ تنفيذ بعضها ونحن بصدد بدء تنفيذ البعض الآخر".

وشددت على أن السلطات تنوي تحقيق هذا الهدف من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة "لا سيما الطاقة الشمسية ... سنستخدم شمسنا، وبدرجة أقل طاقة الرياح" فضلا عن الهيدروجين الأخضر والأزرق.

وشددت على أن القطاع الخاص ستكون له مساهمة كبيرة في تحقيق هذا الهدف.

الاسبوع الماضي، أعلنت واشنطن توقيع اتفاق بقيمة 100 مليار دولار مع دولة الإمارات لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وفي العام الماضي، أطلقت الإمارات "مبادرة استراتيجية" تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2050.

وهي تبني حاليا اثنتين من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم في العاصمة أبوظبي ودبي، مركز الأعمال الرئيسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وانضمت كذلك إلى النادي النووي مع افتتاح محطة براكة للطاقة النووية، هي الأولى عربيا.

وتستضيف الإمارات الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ (كوب28) في عام 2023.

© 2022 AFP