بطولة إسبانيا: سوسييداد يعمّق جراح إشبيلية المنقوص

لاعب وسط ريال سوسييداد بريس منديس يحتفل بهدف فريقه الثاني في مرمى إشبيلية في الدوري الاسباني لكرة القدم في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) – عمّق ريال سوسييداد جراح مضيفه إشبيلية المنقوص بفوزه عليه 2-1 الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

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وسجلت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، فتقدم إشبيلية بهدف رافا مير (44)، ورد ريال سوسييداد عبر النروجي ألكسندر سورلوث (20)، وبريس منديس (36).

وخاض النادي الأندلسي قرابة 56 دقيقة بتسعة لاعبين اثر طرد لاعب وسطه الكرواتي إيفان راكيتيش ومدافعه الفرنسي تانغي نيانزو في الدقيقين 28 و34.

واستعاد سوسييداد نغمة الفوز بعد سلسلة من 3 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز (هزيمتان وتعادل)، فتقدم الى المركز الثالث موقتاً مع 26 نقطة، فيما تراجع إشبيلية الذي تلقى خسارته الثالثة في مبارياته الاربع الأخيرة في الدوري للمركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.

وبامكان أتلتيكو مدريد الخامس والذي يتأخر بفارق نقطتين عن سوسييداد أن يستعيد المركز الثالث بفارق الأهداف في حال فاز على ريال مايوركا لاحقاً اليوم، كما يملك ريال بيتيس السادس بالرصيد نفسه فرصة التقدم للرابع في حال فاز على ضيفه فالنسيا الخميس في ختام المرحلة.

في المقابل، بات إشبيلية الذي يشرف عليه الارجنتيني خورخي ساومباولي مهدداً بخسارة مركزه عندما يحلّ سلتا فيغو الثامن عشر بنفس عدد النقاط ضيفاً على رايو فايكانو الخميس أيضاً، وقادش التاسع عشر في اليوم ذاته على ريال مدريد الذي تخلى عن الصدارة لصالح غريمه الأبدي برشلونة بخسارته أمام رايو فايكانو 2-3 في المرحلة الماضية.

وفاز ألميريا على ضيفه خيتافي 1-صفر سجله البرازيلي ليو بابتيستاو بضربة رأسية (26).

ويلعب لاحقاً أيضا إسبانيول مع فياريال.

© 2022 AFP