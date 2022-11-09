دوري "ان بي ايه": تعيين فون مدرباً جديداً لبروكلين نتس

جاكوب كوبفرمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

أعلن نادي بروكلين نتس الثلاثاء أنه تم تعيين جاك فون المدرب الموقت للفريق في هذا المنصب بشكل دائم

نيويورك (أ ف ب) – عيّن بروكلين نتس الأربعاء جاك فون مدرباً جديداً للفريق عقب إقالة الكندي ستيف ناش بسبب النتائج المخيبة في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وذكرت تقارير محلية أن فون الذي تولى مهامه التدريبية موقتاً بعد إقالة ناش في الأوّل من تشرين الثاني/نوفمبر، وافق على صفقة تمتد حتّى موسم 2023-2024.

وينهي هذا التعيين التكهنات بأن نتس كان على وشك التعاقد مع مدرب بوسطن سلتيكس الموقوف للموسم الحالي بكامله إيمي أودوكا ليحل بدلاً من ناش.

وذكرت شبكة "إي أس بي أن" الثلاثاء أن نتس تراجع عن قرار الحصول على خدمات أودوكا خوفاً من تداعيات هذا الانتقال، وذلك بعدما تم إيقاف المدرب الاميركي النيجيري من قبل بوسطن عشية الموسم بسبب الكشف عن علاقة مع موظفة في النادي، مخالفاً بذلك القوانين الداخلية.

وشغل فون، البالغ 47 عاماً، منصب المدرب المساعد في بروكلين لمدة سبعة أعوام، كما قضى فترة قصيرة كمدرب رئيسي في موسم 2019-2020. وأشرف أيضاً على تدريب أورلاندو ماجيك من 2012 إلى 2015.

ويعيش نتس موسماً مضطرباً اذ اضطر لمواجهة عاصفة الانتقادات التي تسبب بها نجمه كايري إرفينغ على خلفية ترويجه لفيلم معاد للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى إيقافه.

وقال شون ماركس المدير العام لنتس في بيان الثلاثاء إن فون كان "أفضل شخص واضح لقيادة مجموعتنا للمضي قدماً".

وأضاف "لديه قدرة مثبتة على إخراج أفضل ما لدى لاعبينا، وتحميلهم المسؤولية ولعب أسلوب كرة سلة متماسك يعتمد على الفريق الأول".

ومنذ تولي فون مسؤولية التدريب الأسبوع الماضي وذلك خلال أربع مباريات، فاز نتس صاحب المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية (4 انتصارات مقابل 7 هزائم) مرتين مقابل نفس عدد الهزائم.

© 2022 AFP