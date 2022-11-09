رئيس إسرائيل يلتقي الأحزاب في حين يستعد نتانياهو لتشكيل حكومة

توماس كوكس ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف ملتقطة في الأول من نيسان/أبريل 2019 تظهر يهوديا متشددا يمر أمام لوحة اعلانية لبنيامين نتانياهو في القدس

القدس (أ ف ب) – يبدأ الرئيس الإسرائيلي الأربعاء محادثات مع قادة الأحزاب بشأن الحكومة الائتلافية المقبلة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتانياهو، بعد تلقيه النتائج الرسمية للانتخابات التي جرت في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر.

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في الانتخابات الاسرائيلية الأربع الماضية كانت النتائج غير حاسمة ولم يتضح على الفور أي زعيم سيحصل على فرصة تشكيل ائتلاف حكومي، أو ما إذا كان سينجح في ذلك.

لكن الانتخابات الاخيرة حققت فوزًا واضحًا لنتانياهو الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي شخص آخر في تاريخ إسرائيل الممتد 74 عامًا.

وبالنتيجة، سيشكل حزب الليكود اليميني وحزبان يهوديان للمتدينين المتشددين وائتلاف الصهيونية الدينية اليميني المتطرف كتلة يمينية برئاسة نتانياهو حصلت على 64 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

يفترض أن توفر هذه النتيجة لنتانياهو أغلبية مستقرة لحكومة ستكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، بعد حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي وخمس انتخابات خلال أربع سنوات. ويؤدي الكنيست الجديد اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.

نفى الرئيس إسحق هرتسوغ الأربعاء تقارير تفيد بأنه يعمل على تشجيع منافسي نتانياهو ولا سيما رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد ووزير الدفاع بيني غانتس على تشكيل حكومة وحدة من شأنها تهميش زعيم حزب القوة اليهودية المثير للجدل والمحرض المعادي للعرب إيتمار بن غفير.

وقال هرتسوغ "لم أعمل ولا أعمل للضغط من أجل تشكيل أي حكومة معينة ولست منخرطا في تشكيلها أو حجمها. أترك هذه المهمة للنظام السياسي وله وحده".

سيلتقي هرتسوغ الأربعاء ممثلي لليكود على أن تستمر مشاورته مع باقي الأحزاب حتى الجمعة.

وقال مكتب هرتسوغ إن التكليف رسميًا بتشكيل الحكومة سيصدر الأحد.

من المرجح أن يضطر نتانياهو إلى التوفيق بين مطالب حلفائه اليمينيين المتطرفين لكن من غير المتوقع أن يواجه تحديات لا يمكن التغلب عليها خلال محادثات الائتلاف.

قاد نتانياهو إسرائيل من عام 1996 إلى عام 1999 ثم خلال فترة قياسية من 2009 إلى 2021.

© 2022 AFP