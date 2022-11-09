رئيس منظمة الصحة العالمية أمام تحدٍ دقيق لإدارة الأزمة الإنسانية في مسقط رأسه تيغراي

جاك غويز ا ف ب

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس يلقي خطابًا في تل أبيب في 12 أيلول/سبتمبر 2022

جنيف (أ ف ب) – يواجه رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس تحديًا فريدًا إذ يتوجّب عليه إدارة أزمة إنسانية في إقليم تيغراي الاثيوبي يكون مصير عائلته فيها على المحكّ.

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يتحدّر تيدروس (57 عامًا) من إقليم تيغراي الواقع شمال اثيوبيا والمحاصر منذ عامين من قبل القوات الفدرالية وحلفائها. وقّع طرفا النزاع، الحكومة الاثيوبية ومتمردو تيغراي، اتفاقية هدنة الأسبوع الماضي، ما ولّد آملًا بأن يتمّ إرسال المساعدات الإنسانية بطريقة أسرع إلى سكان الإقليم.

وغرّد تيدروس بعد الإعلان عن الاتفاقية السبت "الأشجع يختارون السلام"، مضيفًا في تغريدة لاحقة "أعطوا السلام فرصة!"

عُرف تيدروس على الساحة الدولية في سعيه لمحاربة تفشي كوفيد-19، وغالبًا ما بات يستخدم منصبه ومنبره لتسليط الضوء على مسقط رأسه الاثيوبي الذي يضم ستة ملايين نسمة ويعاني من انقطاع الاتصالات لمعظم فترة النزاع، ويفتقر لأدنى الخدمات ويواجه نقصا حادا في السلع الغذائية والوقود والأدوية.

وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، أكّد تيدروس بتأثر شديد خلال مؤتمر صحافي، "نعم، أنا من تيغراي، ونعم هذا يمسني شخصيًا، ولا أدعي غير ذلك. معظم أقاربي موجودون في المناطق الأكثر تأثرًا، أكثر من 90% منهم".

وأضاف "لكن عملي يقضي بلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمات التي تهدد صحة الناس، أينما وجدوا".

حرب كلامية

إقليم تيغراي محروم منذ عامين من المساعدات الإنسانية، في وقت يتوجّب على وكالات الأمم المتحدة التعامل مع السلطات، مهما كانت، لتتمكنّ من العمل في أي بلد.

وأمام تيدروس مهمة صعبة تكمن في تحقيق توازن دقيق بين تطرّقه إلى الأزمة في تيغراي وعدم تخطّي الصلاحيات الموكلة إليه.

وتتهمه الحكومة الاثيوبية بالتحيّز وباستغلال منصبه كمنبر للتعبير عن آرائه السياسية.

وفي كانون الثاني/يناير، قال سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة زينيبي كيبيدي كورشو إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "استخدم منصبه لكي يبدّي مصلحته السياسية الشخصية على مصلحة إثيوبيا".

ووجّهت الحكومة الإثيوبية "مذكرة شفهية" دبلوماسية طالبت فيها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بحق تيدروس بتهمة "سوء السلوك وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية".

غير أن هذه الاتهامات لم تمنع تيدروس من الفوز بولاية ثانية في أيار/مايو.

تيدروس وجبهة تحرير شعب تيغراي

بدأ الصراع في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الحكومة أبيي أحمد القوات الحكومية إلى إقليم تيغراي بعد اتهام جبهة تحرير شعب تيغراي بمهاجمة معسكرات للجيش الفدرالي.

وكانت جبهة تحرير شعب تيغراي هي القوة المهيمنة في تحالف الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي الذي سيطر على السياسة الإثيوبية منذ العام 1991 على مدى ثلاثة عقود.

وكان تيدروس عضوًا في اللجنة التنفيذية المؤلفة من تسعة أعضاء في جبهة تحرير شعب تيغراي حتى استلامه منصبه على رأس منظمة الصحة العالمية في جنيف في العام 2017.

وكان أيضًا قد أدار المكتب الإقليمي للصحة في تيغراي قبل أن يصبح وزيرًا للصحة في اثيوبيا من العام 2005 حتى 2012.

وحين توفي رئيس الحكومة ميليس زيناوي في العام 2012، اعتُبر تيدروس خلفًا محتملًا لرئاسة جبهة تحرير شعب تيغراي وبالتالي لرئاسة اثيوبيا.

لكن بدلًا من ذلك، أصبح وزيرًا للخارجية الاثيوبية حتى العام 2016، قبل انتقاله في العام التالي إلى منظمة الصحة العالمية.

ولدى وصول أبيي أحمد إلى السلطة في العام 2018 بعد سنوات من التظاهرات المناهضة للحكومة، حلّ تحالف الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي وأسّس "حزب الرخاء". رفضت حينها جبهة تحرير شعب تيغراي الالتحاق بهذه الحركة.

طفولته في تيغراي

خلال منتدى للشباب في العام 2020، تحدّث تيدروس عن أنه شهد، وهو في السابعة من عمره، وفاة شقيقه الأصغر بسبب الحصبة على الأرجح.

وقال "لم أتقبّل الوضع حينها ... وما زلت لا أتقبّله حتى الآن ... لقد أثّر ذلك عليّ كثيرًا".

ويدلي تيدروس تقليديًا بملاحظات افتتاحية في المؤتمرات الصحافية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية، ويترك مهمة الإجابة على الأسئلة عادة لفريقه.

لكن حين يتعلّق الأمر بالنزاع في تيغراي، يتولّى بنفسه الحديث عن الموضوع من خلال إثارة المشاعر.

وكان قد قال في آب/أغسطس، بالحديث عن مصير عائلته في تيغراي، "أريد إرسال المال لهم، لكنني أعجز عن ذلك. يموتون جوعًا، أعلم ذلك، ولا أستطيع مساعدتهم. لا أعلم حتى من توفي منهم ومن هو على قيد الحياة".

في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، كان تيدروس المسؤول الأممي الوحيد الذي تحدث عن خطر "إبادة".

قد يوفر اتفاق وقف إطلاق النار فرصة لإنهاء إراقة الدماء. وتتجه الأنظار مرة أخرى إلى ما سيقوله تيدروس بهذا الشأن.

© 2022 AFP