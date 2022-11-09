روسيا تأمر بانسحاب قواتها من مدينة خيرسون الأوكرانية

بولنت كيليتش ا ف ب

امرأة مسنة في منطقة خيرسون في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

موسكو (أ ف ب) – أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون الأوكرانية التي تتضمن عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتتعرّض لهجوم مضاد أوكراني.

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وقال شويغو على التلفزيون "نفّذوا انسحاب الجنود"، وذلك بعد اقتراح في هذا الاتجاه من جانب قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين الذي أقرّ بأنه ليس قرارًا "سهلًا".

وأكد الجنرال أن "مناورات (انسحاب) الجنود ستبدأ قريبًا".

ويشكل هذا الانسحاب انتكاسةً جديدًا للكرملين، إذ إن خيرسون كانت أول الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد اجتياحها المدينة في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.

وهي العاصمة الاقليمية الوحيدة التي تمكنت موسكو من السيطرة عليها.

وبحسب الجنرال سوروفيكين، فإن روسيا تعيد تنظيم صفوفها على الضفة الأخرى من نهر دنيبرو في جنوب مدينة خيرسون.

ويأتي ذلك بعد أكثر من شهر على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّ منطقة خيرسون وثلاث مناطق أوكرانية أخرى.

وتُعتبر منطقة خيرسون استراتيجية إذ إنها تقع على حدود شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّتها موسكو عام 2014.

© 2022 AFP