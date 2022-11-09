زفيريف ينوي العودة الى الملاعب في كأس الدرعية الاستعراضية

الالماني الكسندر زفيريرف لحظة اصابته في الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس ضد الاسباني رافايل نادال. الثالث من حزيران/يونيو 2022

ميونيخ (ألمانيا) (أ ف ب) – كشف ميشا زفيريرف شقيق ومدير اعمال نجم كرة المضرب الألماني الكسندر زفيريف بأن الاخير ينوي العودة الى الملاعب بعد اصابة في الكاحل ابعدته اشهر عدة، في كأس الدرعية السعودية الاستعراضية المقررة من 8 الى 10 كانون الاول/ديسمبر المقبل.

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وقال ميشا زفيريف لموقع "يوروسبورت" "هو (الكسندر) في حاجة الى خوض بعض المباريات قبل بداية الموسم. الحصص التدريبية من دون جمهور تختلف كثيرا عن اجواء المباريات. هو في حاجة للتواجد على ارضية الملعب، في مواجهة منافس جيد، مع تواجد ملتقطي الكرات، الحكام، لكي يشعر بالادرينالين مرة جديدة".

واذا كانت عودته ناجحة في كأس الدرعية، فأنه سيشارك في دورات كأس يونايتد المختلطة المقررة اواخر العام الحالي ومطلع العام المقبل، استعدادا لبطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام والمقررة من 16 الى 29 كانون الثاني/يناير المقبل.

وكان زفيريرف تعرض لاصابة خطيرة في اربطة الكاحل لدى مواجهته الاسباني المخضرم رافايل نادال في نصف نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية مطلع حزيران/يونيو الماضي وخضع على اثرها لعملية جراحية.

© 2022 AFP