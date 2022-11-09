كتابة كنعانية على مشط عاجي قديم عثر عليه في إسرائيل

عُثر على المشط في موقع تل لخيش في عام 2017، لكن الحروف لوحظت في وقت سابق من هذا العام بعد مزيد من الفحص بحسب الجامعة العبرية في القدس

تل لخيش (اسرائيل) (أ ف ب) – قال علماء آثار الأربعاء إن نقشًا نادرًا يلقي ضوءًا جديدًا على استخدام اللغة الكنعانية قبل حوالي 3700 عام تم اكتشافه على مشط من العاج في جنوب إسرائيل.

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عُثر على المشط في موقع تل لخيش في عام 2017، لكن لم تُلاحظ الحروف حتى وقت سابق من هذا العام بعد إجراء فحص معمق، بحسب بيان للجامعة العبرية في القدس.

وقال استاذ علم الاثار في الجامعة العبرية يوسف غارفينكل إن القطعة الأثرية "تقدم دليلا مباشرا" على استخدام الأبجدية الكنعانية في الحياة اليومية.

وقال البيان إن الأحرف السبعة عشر المنقوشة على المشط الذي استُخدم لإزالة القمل، تكون سبع كلمات تترجم إلى "أتمنى أن يقتل هذا الناب قمل الشعر واللحية".

وأشار غارفينكل إلى أن "هذه هي الجملة الأولى التي يتم العثور عليها في اللغة الكنعانية في إسرائيل"، واصفًا ذلك بأنه "علامة بارزة في تاريخ قدرة الإنسان على الكتابة".

كانت لخيش التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب القدس، مدينة كنعانية رئيسية.

واوضح البيان إن علماء الآثار عثروا على 10 نقوش فيها، لكن المشط يمثل أول "جملة لفظية كاملة" مكتوبة باللغة التي تحدث بها سكان لخيش القديمة.

وأشار إلى أن المشط نفسه كان على الأرجح قطعة فاخرة مستوردة إذ لم تكن هناك فيلة في كنعان، وبالتالي لا يوجد عاج.

© 2022 AFP