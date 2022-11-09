كوريا الشمالية تطلق "صاروخا بالستيا غير محدد" (الجيش الكوري الجنوبي)

صورة غير مؤرخة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2022، للزعيم كيم جونغ أون وهو يراقب إطلاق صاروخ في مكان غير محدد

ستر وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية/ا ف ب