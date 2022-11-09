مونديال ألمانيا الغربية 1974: الطائر والقيصر، كرة شاملة والشرق يلاقي الغرب  

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الهولندي يوهان كرويف يراوغ حارس الأرجنتين دانيال كارنيفالي ويسجل في الدور الثاني من مونديال 1974 في غلزنكيرشن

الدوحة (أ ف ب) – بعدما خلع بيليه قميص البرازيل نهائياً، خلت الساحة في مونديال 1974 أمام كرة شاملة بطلها الهولندي الطائر يوهان كرويف، لكن ألمانيا الغربية المضيفة والمتخوّفة أمنياً بعد أحداث أولمبياد ميونيخ، أخمدت ثورة الطواحين البرتقالية، رافعة لقبها الثاني بقيادة القيصر فرانتس بكنباور.

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أولت ألمانيا الغربية الأمن اهتماماً خاصاً، خصوصاً بعد حوادث 1972 الدامية، وزاد الاهتمام لأنها وقعت مع ألمانيا الشرقية بمجموعة واحدة.

تنقّلت المنتخبات بحماية الشرطة، زُنّرت بعض مقرّاتها بأسلاك شائكة، انتشر قنّاصة على الأسطح في بعض المباريات الحسّاسة على غرار مواجهة الألمانيتين، وخُصّصت سبع طوافات لمراقبة النهائي.

هامبورغ 74

ستبقى مواجهة الألمانيتين تاريخية وزاد من شهرتها فوز الشرقيين بهدف المهندس الميكانيكي يورغن شبارفاسر، أمام نحو ألفين من انصارهم تمكنوا من عبور جدار برلين.

المهاجم الألماني الشرقي يورغن شبارفاسر (يسار) يسجل هدف الفوز في مرمى ألمانيا الغربية في مونديال 1974 في هامبورغ STAFF ا ف ب

بسبب التوتر السياسي، لم يتبادل اللاعبون القمصان، باستثناء الغربي بول برايتنر في النفق المؤدي الى غرف الملابس في هامبورغ، مع مسجّل الهدف شبارفاسر.

عنت النتيجة ان ألمانيا الغربية تفادت هولندا القوية والبرازيل حاملة اللقب في الدور الثاني. رغم ذلك، قال قائدها بكنباور "هدف شبارفاسر أيقظنا من سباتنا، لولاه لما اصبحنا أبطال العالم".

الألماني الغربي بول برايتنر يسقط على المياه أمام البولندي غرزيغورز لاتو في مونديال 1974 في فرانكفورت - ا ف ب

أمّا شبارفاسر، فقال "إذا كُتب على قبري +هامبورغ 74+ سيدرك الجميع تواجدي هناك".

مفاجأة بولندية

سبق النهائيات أزمات سياسية أخرى، فرفض الاتحاد السوفياتي خوض إياب ملحق حاسم ضد تشيلي، بسبب الانقلاب على الرئيس الاشتراكي سلفادور أييندي.

ملصق مونديال ألمانيا الغربية 1974 في كرة القدم HO FIFA/ا ف ب

تصفياتٌ نجم عنها وصول أول منتخب أوقياني (أستراليا)، وأوّل دولة من جنوب الصحراء الإفريقية (زائير). لم تترك الأخيرة انطباعاً جيداً، بخسارة موجعة أمام يوغوسلافيا 0-9، ولمحات كوميدية مثل خروج مويبي إيلونغا من حائط الصد لتشتيت ركلة حرة برازيلية قبل أن تتحرّك الكرة!

في التصفيات أيضاً، ودّعت إنكلترا بطلة 1966 على يدّ بولندا وحارسها يان توماشيفسكي، مُبعد ركلتي جزاء ضد السويد وألمانيا الغربية في الدور الثاني، في طريقها نحو المركز الثالث على حساب البرازيل والتي شهدت تتويج صانع الأقفال غرزيغورز لاتو هدافاً (7).

- بيليه والعسكر -

ارتأى الاتحاد الدولي تغيير نظام البطولة، فألغى ربع النهائي ونصف النهائي، لصالح مجموعتين في الدور الثاني.

الهولندي يوهان نيسكنس يفتتح التسجيل في نهائي مونديال 1974 أمام ألمانيا الغربية المضيفة في ميونيخ STAFF ا ف ب

بلغ معدل المتفرجين 48 الفاً، وكان ميونيخ الأولمبي درّة الملاعب بتصميمه الحديث، فيما عكّر الشتاء في عزّ الصيف بعض المباريات. وشهدت هذه النسخة أول حالة طرد بالانذارات للتشيلي كارلوس كاسيلي ضد ألمانيا الغربية.

فشلت البرازيل "العجوزة" في تكرار ملاحم 58 و62 و70، فخيّب ريفيلينو وجايرزينيو الآمال في غياب بيليه.

رفض الجوهرة (34 سنة) اللعب احتجاجاً على تعذيب مارسه النظام العسكري البرازيلي، مقاوماً ضغوط وتهديدات الجنرالات الحاكمين "تركتُ المنتخب في 1971 وكنت بلياقة جيدة في 1974. لكن قصّة التعذيب جعلتني اكف عن ذلك".

- فوتبول توتال -

في هذا الوقت كانت هولندا العائدة إلى المونديال بعد غياب منذ 1938 تفرض معادلة جديدة: "الكرة الشاملة".

الحارس الألماني الغربي سيب ماير يلتقط الكرة أمام الهولندي يوهان كرويف في نهائي مونديال 1974 في ميونيخ STAFF, - ا ف ب

مع المدرّب والملهم رينوس ميخلس، ابتكر يوهان كرويف مفهوم الـ "فوتبول توتال"، وهو نظام لعب مرن يعتمد على الضغط المكثف، حشد الهجمات وتبادل في المراكز.

بسّطه ميخلس بـ "يستحوذ اللاعب على الكرة لثلاث أو أربع دقائق في المباراة. الكرة الشاملة هي أن تشرح له كيف يتحرّك في الدقائق الـ86 او الـ87 المتبقية".

كانت هولندا على وشك الخروج من التصفيات أمام بلجيكا، لولا إلغاء هدف صحيح لجارتها في الدقيقة قبل الاخيرة في أمستردام. هدّد لاعبوها بالانسحاب لعدم تسديدات مكافآت التأهل، لكنها اصبحت لاحقاً أفضل فريق لم يحرز كأس العالم.

طويل ونحيف من المريخ

بات اسم كرويف رديفاً للكرة الشاملة: طويل ونحيف، يملك مهارة خارقة بالمراوغات المتعرّجة، تسارعاً رهيباً ومخيّلة واسعة.

أفضل لاعب ثلاث مرات في أوروبا وقائد أياكس لبطولة أوروبا 3 مرات، شبّهه الكاتب الرياضي ديفيد ميلر بالفيسلوف اليوناني "بيثاغوراس بحذاء رياضي".

منتخب ألمانيا الغربية المتوج بمونديال 1974 على أرضه أمام هولندا - ا ف ب

قال اشهر لاعب حمل الرقم 14 "لن أمضي بقية حياتي وانا اشتم لعدم احرازي كأس العالم. لا ميدالية افضل من الاشادة باسلوبك".

كان شخصية فذّة ارتدى قميصاً بخطين بدل ثلاثة لصانع الملابس أديداس، كي لا يُغضب شركته الراعية بوما.

قال النجم الفرنسي ميشال بلاتيني لفرانس برس عن صاحب الشعر الطويل والمدخّن الشره "هو أفضل لاعب في التاريخ"، ورأى مدربه ميخلس انه "رجل قادم من المريخ".

عن نفسه، يقول كرويف الذي صنع أمجاد برشلونة الإسباني كمدرب لاحقاً "ما هي السرعة؟ تخلط الصحافة الرياضية غالباً بين السرعة والبصيرة. اذا بدأت الركض في وقت أبكر قليلاً من شخص آخر، فأنا أبدو أسرع منه".

لقنت هولندا خصومها دروساً قاسية، فراح ضحية كرويف ويوهان نيسكنس وجوني ريب ورود كرول وآري هان وروب رنسنبرينك منتخبات عريقة مثل الاوروغواي (2-0)، الأرجنتين (4-0) والبرازيل (2-0).

حتى ان ميخلس أوقف تمارين لاعبيه بعد الفوز على بلغاريا 4-1 في الدور الأول مستدعياً زوجاتهم للنقاهة، وسافر يومين إلى مدريد للاشراف على مباراة فريقه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا.

- بكنباور يخمد ثورة كرويف -

بموازاة الأداء الهولندي المذهل، زحفت ألمانيا إلى النهائي من مجموعة أقل رونقاً ضمت يوغوسلافيا (2-0)، السويد (4-2) وبولندا (1-0)، فكانت المواجهة بين الطائر كرويف والقيصر بكنباور في ميونيخ أمام 75 الف متفرج بينهم 7 آلاف هولندي.

الألماني الغربي فرانتس بكنباور يحمل كأس العالم 1974 - ا ف ب

من الدقيقة الأولى، حصد كرويف ركلة جزاء ترجمها نيسكنس "كانت أول مرّة اسدّد ركلة جزاء بعصبية. عندما بدأت الجري فكّرت +في أي زاوية سأسدّد؟+ كانت تقريباً الجهة اليمنى من المرمى. في الخطوة الأخيرة، قلت +لا، سأسدّد في الجهة الأخرى+ لم اكن اقصد التسديد في وسط المرمى".

ركلة غيّرت معادلة حراس المرمى، من زاويتين يمنى ويسرى.. الى خيار ثالث وسط المرمى.

تراجع الهولنديون وتركوا ألمانيا تعادل من ركلة جزاء أيضاً لبول برايتنر، ثم طبع المدفعجي غيرد مولر هدف الفوز (2-1) قبل نهاية الشوط الاول، رافعاً رصيده إلى 14 هدفاً في مجمل مشاركاته بكأس العالم، فقال كرويف "افتقدنا للاعب من طراز غيرد مولر".

غيرد مولر (يسار) يسجل هدف الفوز لألمانيا الغربية على هولندا في نهائي مونديال 1974 - ا ف ب

قبل يوم من النهائي، أبلغ مولر مدرّبه هلموت شون انه سيضع حدا لمسيرته الدولية بعمر الثامنة والعشرين، ليمنح عائلته وقتا إضافيا.

يروي بكنباور عن ردّ فعله وحسّه التهديفي "ذات مرة كنت أحاول ابعاد ذبابة عن حسائي، لكن دون جدوى. كان غيرد جالسا بجواري. راقبها وعندما حلقت أطلق يده في ومضة. فتحها وابتسم ابتسامة عريضة، كانت الذبابة ميتة".

تحت رقابة بيرتي فوغتس اللصيقة، تشتت كرويف، فقبض الليبرو بكنباور على مكامن النهائي، وقاد ألمانيا لقلب تأخرها مرّة جديدة أمام الفريق المرشح، بعد نهائي 1954 ضد المجر.

الألماني الغربي غيرد مولر يسجل في مرمى أستراليا خلال مونديال 1974 - ا ف ب

كان "القيصر" من أكثر اللاعبين كمالاً الذين مثلوا ألمانيا وواثقاً الى حد الغرور.

اصبح الرجل الأقوى مع بطل أوروبا 72 وعندما غاب المدرب هلموت شون عن احد المؤتمرات الصحافية، مازح الصحافيون الألمان قائلين "لم يحصل (شون) بعد على تشكيلة الفريق من بكنباور".

ا ف ب/جأش/ا ح

© 2022 AFP