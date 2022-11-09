مونديال 2022: استدعاء جيرو واستبعاد مينيان من تشكيلة فرنسا

صورة المنتخب الفرنسي لكرة القدم في المباراة النهائية لنهائيات كأس العالم ضد كرواتيا في 15 تموز/يوليو 2018.

باريس (أ ف ب) – استدعى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان الأربعاء مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) إلى تشكيلة من 25 لاعباً للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، فيما استبعد زميله في الفريق اللومباردي حارس المرمى مايك مينيان.

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وضمت التشكيلة التي يتقدمها قائد ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم هذا العام، 11 لاعباً من المتوجين باللقب العالمي في النسخة الأخيرة في روسيا 2018 في مقدمتهم القائد حارس المرمى هوغو لوريس وبديله ستيف مانداندا وكيليان مبابي وأنطوان غريزمان ورافايل فاران وبريسنل كيمبيمبي.

وسيخوض جيرو نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية وسيسعى الى تحطيم الرقم القياسي في عدد الاهداف الدولية بحوزة تييري هنري (51 هدفاً) حيث يملك مهاجم ميلان 49 هدفاً.

وضم ديشان المهاجم جيرو إلى التشكيلة النهائية في ظل تألقه اللافت في الآونة الأخيرة مع فريقه ميلان ومعاناة بنزيمة من إصابة في الفخذ في الأسابيع الأخيرة، بعدما كان المدرب الفرنسي يلمح إلى إمكانية استبعاده تفادياً لجلوسه على دكة البدلاء وذلك "احتراماً لمسيرته والخدمات التي قدمها للمنتخب".

وسجل المهاجم السابق لأرسنال وتشلسي الإنكليزيين تسعة أهداف في 18 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم بينها أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا ساهمت في بلوغ ميلان الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وأرغمت الإصابات العديدة في خط الدفاع ديشان إلى استدعاء تسعة لاعبين هم بطلا العالم بنجامان بافار ولوكاس هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني) وشقيقه ثيو (ميلان الإيطالي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، وليام صليبا (أرسنال الإنكليزي)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي) ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ)، وفاران وكيمبيمبي فيما يغيب جوناثان كلاوس وفرلان مندي ولوكاس ديني.

يذكر أن فاران وكيمبيمبي وكونديه يتعافون من إصابات تعرضوا لها في الآونة الأخيرة، الأول والثالث في الفخذ، والثاني في وتر أخيل.

واختار ديشان خط وسط من دون متوجين باللقب العالمي بعد غياب صانعي إنجاز مونديال روسيا بول بوغبا ونغولو كانتي بسبب الإصابة، فضم أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) وأوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا (ريال مدريد) ويوسف فوفانا وماتيو غندوزي وجوردان فيريتو.

في الهجوم، ضم جيرو وغريزمان ومبابي وبنزيمة إلى الجناحين كينغسلي كومان وعثمان ديمبيليه، بالإضافة إلى أفضل لاعب في الوقت الحالي في الدوري الألماني كريستوفر نكونكو، فيما استبعد وسام بن يدر وماركوس تورام وموسى ديابي وراندال كولو مواني.

ويدخل لاعبو المنتخب الفرنسي الساعي الى لقبه الثالث في تاريخه بعد 1998، معسكراً تدريبياً الإثنين المقبل في مركز تدريب كليرفونتين، قبل يومين من سفرهم إلى قطر حيث سيلعبون مباراتهم الأولى في العرس العالمي في 22 تشرين الثاني/نوفمبر ضد أستراليا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الدنمارك وتونس.

وهنا التشكيلة:

حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، ألفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، ستيف مانداندا (رين)

الدفاع: لوكاس هرنانديز بنجامان بافار ودايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، تيو هرنانديز (ميلان الإيطالي)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنكليزي)، رافايل فاران (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، وليام صليبا (أرسنال الإنكليزي)

الوسط: إدواردو كامافينغا وأوريليان تشواميني (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو غندوزي وجوردان فيريتو (مرسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)

الهجوم: كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الإسباني)، أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، كريستوفر نكونكو (لايبزيغ الألماني)

© 2022 AFP