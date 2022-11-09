مونديال 2022: رئيس الاتحاد السنغالي قلق بشان إصابة مانيه

دكار (أ ف ب) – أعرب رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستان سنغور الاربعاء بانه "قلق" بشأن اصابة نجم المنتخب الوطني ومهاجم بايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه، قبل 11 يوما من انطلاق مونديال قطر.

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وقال سنغور في تصريحات لوكالة فرانس برس "تصوّروا ان تخسر فرنسا جهود (كريم) بنزيمة. نحن قلقون بعد الانباء التي وردتنا مساء امس" في الوقت التي كشفت فيه صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية بان مانيه الذي حل ثانيا في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب لعام 2022، سيغيب حتما عن النهائيات بعد اصابته في اربطة الركبة من دون ان تذكر اي مصدر لمعلوماتها.

واضاف سنغور "ننتظر استشارة الجهاز الطبي (لبايرن ميونيخ) واشعار رسمي من النادي. يتعين علينا الانتظار المعلومات الدقيقة الواردة من النادي نفسه".

وحاول المسؤولون السنغاليون الاستفسار عن حالة مانيه من المقربين منه، فكان الجواب هو انتظار ما سيقوله ناديه.

وتابع سنغور "انه لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو مانيه او من دونه ليس هو ذاته، لكننا سنتأقلم".

والتقطت السنغال باكلمها انفاسها بعد خروج مانيه مصابا من مباراة فريقه ضد فيردر بريمن بعد مرور 21 دقيقة، حتى ان رئيس البلاد قام بنشر تغريدة على حسابه تقول "ساديو، اتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة اثر اصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الاسد! من كل قلبي انا معك: لكي يباركك الله!".

وتوج المنتخب السنغالي بطلا لكأس الامم الافريقية مطلع العام الحالي للمرة الاولى في تاريخه وسيعلن مدرب المنتخب اليو سيسيه عن تشكيلته الرسمية المشاركة في مونديال قطر بعد يومين، علما بان القرعة اوقعت "اسود تيرانغا" في المجموعة الاولى الى جانب الدولة المضيفة قطر وهولندا والاكوادور.

© 2022 AFP