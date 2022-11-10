إيران صنعت للمرة الأولى صاروخا بالستيا فرط صوتي (جنرال)

عطا كيناري اف ب

طهران في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022

طهران (أ ف ب) – أنتجت إيران صاروخا بالستيا فرط صوتي للمرة الأولى كما أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الجنرال أمير علي حاجي زاده الخميس.

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ويحلّق الصاروخ الفرط صوتي بسرعات تزيد عن ستة آلاف كيلومتر في الساعة.

ونقلت وكالة فارس عن الجنرال حاجي زاده قوله إن "هذا الصاروخ الجديد بإمكانه اختراق جميع منظومات الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على التكنولوجيا القادرة على مواجهته لعقود قادمة".

وأضاف "هذا الصاروخ يستهدف منظومات العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ".

وذكرت نشرة "جينز" أن الصواريخ فرط الصوتية تشكل تحديا لمصممي الرادارات بسبب سرعتها العالية وقدرتها على المناورة.

وتسعى دول عدة إلى تطوير صواريخ فرط صوتية.

وأعلنت كل من روسيا وكوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2021 أنها أجرت اختبارات ما أثار مخاوف من سباق جديد للتسلح.

وتبدو روسيا متقدمة في هذا المجال بأنواع عدة من هذه الصواريخ.

وأعلنت موسكو في آب/أغسطس أنها نشرت طائرات مزودة أحدث الصواريخ فرط الصوتية في كالينينغراد، الجيب الروسي المحاط بدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي والذي أدى غزو أوكرانيا إلى تفاقم التوتر فيه.

وفي آذار/مارس، في الأسابيع الأولى من غزو أوكرانيا، أعلنت روسيا أنها استخدمت صواريخ "كينجال" فرط الصوتية ما شكّل سابقة على الأرجح.

© 2022 AFP