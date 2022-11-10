بايدن وشي وجهاً لوجه الإثنين لإدارة الخصومة "بطريقة مسؤولة"

نيكولاس أسفوري, نيكولاس كام ا ف ب/ارشيف

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يسار) في بكين في 3 تموز/يوليو 2019 والرئيس الأميركي جو بايدن (يمين) في واشنطن في 17 أيار/مايو 2021

واشنطن (أ ف ب) – يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ الاثنين وجهاً لوجه للمرة الأولى منذ انتخاب بايدن وسط انعدام الآمال في توصل الطرفين إلى حل لنزاعاتهما الجوهرية، ولكن بعزم أميركي على إدارة الخصومة بينهما بشكل "مسؤول".

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ويلتقي بايدن وشي في بالي في إندونيسيا على هامش قمة مجموعة العشرين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وتحدث الرئيسان خمس مرات عبر الهاتف أو من خلال عقد مؤتمرات عبر الفيديو، ولكن لقاءهما الشخصي المرتقب سيكون الأول منذ كانون الأول/يناير 2021. والتقى الطرفان في السابق عندما كان جو بايدن نائباً للرئيس باراك أوباما.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن الرئيسين سيبحثان طريقة إدارة الخصومة بين الصين والولايات المتحدة "بشكل مسؤول".

وتأمل واشنطن أيضاً في أن يتوصل الخصمان إلى "العمل معًا حيث تتطابق المصالح". ويقصد الأميركيون هنا المناخ والصحة.

وأضافت المتحدثة أن بايدن وشي سيناقشان أيضا مجموعة من المواضيع "الدولية والإقليمية"، من دون الإشارة صراحة إلى ملف تايوان الذي تتركز حوله أبرز التوترات الثنائية.

وقال الرئيس الأميركي الأربعاء في مؤتمر صحافي في واشنطن "ما أريد أن نفعله عندما نتحدث هو تحديد نوع الخطوط الحمر" المشتركة التي يجب أن نحترمها.

وكرر أن "العقيدة بشأن تايوان لم تتغير على الإطلاق"، متجنبا تكرار تصريحات سابقة أثارت غضب بكين قال فيها إن الجيش الأميركي سيدافع عن تايوان إذا تعرضت الجزيرة لهجوم.

وأكدت مسؤولة رفيعة المستوى في البيت الأبيض أن جو بايدن أراد أن يكون "صريحا بشأن عدد من مخاوفنا".

ويتركز القلق الأميركي حول التحركات الصينية "المزعزعة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان"، فضلاً عن "المخاوف القديمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان"، بالإضافة إلى "الممارسات الاقتصادية الضارة" التي تقوم بها الصين.

ويريد بايدن أيضًا التحدث عن روسيا، بعدما أراد أن تنأى الصين بنفسها عن موسكو.

وسيتناول الرئيس الأميركي أيضاً ملف كوريا الشمالية، في وقت تضاعف بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ، وتأمل واشنطن بأن تستخدم بكين نفوذها للتأثير على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وبشأن موسكو، أشارت المسؤولة في البيت الأبيض إلى أنه قد يتم التطرق إلى التهديد الروسي باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

لا نتائج "ملموسة"

وشددت المسؤولة الأميركية في مقابلة مع الصحافة على أن الاجتماع لا يهدف إلى تحقيق نتائج "ملموسة".

وأشارت إلى أن الهدف هو تجنب "سوء الفهم"، من خلال إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة على كل المستويات.

ومن نقاط الخلاف الأخرى: تشديد الولايات المتحدة مؤخرًا ضوابطها على الصادرات، الذي من شأنه أن يعقد تطوير الصين لأشباه الموصلات المتقدمة، الأمر الذي انتقدت بكين بشدة.

وبررت المسؤولة الأميركية الرفيعة المستوى الأمر الخميس قائلةً "إنه إجراء هادف"، "تقف وراءه أسباب أمنية ودفاعية، وهو ليس شيئًا على نطاق أوسع يفترض أن يكون له تأثير واسع على الاقتصاد الصيني أو الشعب الصيني".

وفاز شي جينبينغ بولاية ثالثة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي، ما عزز مكانته كأقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ.

ويخرج جو بايدن من انتخابات منتصف الولاية مستعيداً أنفاسه بعد أن تجنّب اجتياح موجة المعارضة الجمهورية.

وجعل الرئيس الديمقراطي البالغ 79 عامًا التنافس مع الصين سواء كان تجاريًا أو دبلوماسيًا أو عسكريًا أو تكنولوجيًا، المحور الرئيسي لسياسته الخارجية. ويكرر أنه لا يريد "حرباً باردة".

وأكدت المسؤولة الأميركية الخميس أنه ليس للولايات المتحدة استراتيجية "احتواء" تجاه الصين، مثل تلك التي تم تنفيذها ضد الاتحاد السوفياتي لمنع انتشار الشيوعية في العالم.

© 2022 AFP