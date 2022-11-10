بطولة إنكلترا: ساوثمبتون المهدد بالهبوط يعيّن جونز مدرباً جديداً له

أدريان دنيس ا ف ب/ارشيف

عيّن نادي ساوثمبتون الانكليزي المهدد بالهبوط الويلزي ناثان جونز مدرباً جديداً له في صفقة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة

لندن (أ ف ب) – عيّن نادي ساوثمبتون الانكليزي لكرة القدم المهدد بالهبوط الخميس الويلزي ناثان جونز مدرباً جديداً له في صفقة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة بعد 3 أيام من إقالة النمسوي رالف هازنهوتل.

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وجاء التعاقد مع جونز البالغ 49 عاماً بعد نتائجه المميزة مع فريق لوتون تاون من التشامبيونشيب في مروره الثاني مع النادي.

وأفاد ساوثمبتون في بيان "يسر النادي الإعلان عن تعيين ناثان جونز مديراً جديداً للفريق الأول للرجال".

وأقال ساوثمبتون مدربه هازنهوتل بعدما تلقى هزيمته الثامنة في 14 مباراة بالدوري، أمام نيوكاسل 1-4 الأحد، ليقبع في المركز الثامن عشر برصيد 12 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن ولفرهامبتون وصيف القاع ونوتنغهام فوريست متذيل الترتيب.

وتواجد جونز في فوز ساوثمبتون على شيفيلد ونسداي من التشامبيونشيب 2-1 في الدور الثالث لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنكليزية الأربعاء، على أن يتسلم مهامه التدريبية الأولى في امتحانه الصعب خارج ملعبه في ليفربول السبت ضمن منافسات المرحلة الـ 16.

وقال جونز "أنا فخور بحصولي على هذه الفرصة"، مضيفاً "أعرف الكثير عن النادي... المجيء إلى هنا إلى ملعب سانت ماري، وهو ناد رائع لكرة القدم".

وأضاف "من الواضح أنني أردت التدريب في الدوري الإنكليزي الممتاز، لقد حلمت بذلك منذ أن أصبحت مدرباً أو مديراً فنيا، لكن هذا النادي على وجه الخصوص، بسبب طريقة إدارته وبسبب الهيكل وبسبب كيف يبدو أعمق من مجرد نتائج، كل هذه الأمور تروق لي".

ووقع جونز عقداً لمدة خمس سنوات مع لوتون في كانون الثاني/يناير قبل أن يقرر مغادرة الفريق هذا الموسم بعدما قاده للمركز التاسع بفارق نقطتين عن المراكز المؤهلة إلى الملحق.

واختير جونز الذي سبق له أن أشرف على لوتون في مرور أول بين عامي 2016 و2019 أفضل مدرب في التشامبيونشيب موسم 2021-2022 بعدما قاده إلى الملحق بحلوله سادساً، إلاّ انه خسر أمام هيدرسفيلد تاون في نصف النهائي.

© 2022 AFP