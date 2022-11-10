"طيران الإمارات" تعلن عن تحقيق ارباح بعد خسائرها خلال وباء كوفيد

كريم صاحب ا ف ب

طائرات تابعة لمجموعة "طيران الإمارات" متوقفة في مطار دبي الدولي بعد تعليق الإمارات كل رحلات الركاب في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في 24 آذار/مارس 2020

دبي (أ ف ب) – أعلنت شركة "طيران الإمارات" الخميس إنها استعادت عافيتها بعد خسائرها خلال مرحلة تفشي وباء كوفيد-19، معلنة عن تحقيق أرباح قدرها 1,1 مليار دولار بحسب النتائج نصف السنوية.

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وزادت إيرادات أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط 131 بالمئة إلى 50,1 مليار درهم (13,7 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية التي بدأت في نيسان/أبريل مقارنة بالعام الذي سبق.

كما حقّقت مجموعة "طيران الإمارات" التي تضم شركة "دناتا" لخدمات الطيران والخدمات الجوية، رقماً قياسياً في أرباحها نصف السنوية بلغ 1,2 مليار دولار، وهو ما "يعكس تحولاً وتعافياً قوياً" بعد خسارة بلغت 1,6 مليار دولار العام الماضي، بحسب بيان للمجموعة.

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات والمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم "تسارعت عملية تعافي عملياتنا عبر المجموعة، وخفف عدد أكبر من الدول قيود السفر أو أزالها".

وأضاف "سنواصل خلال الأشهر المقبلة التركيز على إعادة عملياتنا إلى مستويات ما قبل الجائحة وتوظيف المهارات المناسبة لمتطلباتنا الحالية والمستقبلية".

وتوقع الشيخ أحمد عودة المجموعة إلى الربحية في نهاية السنة المالية.

لكنه أشار الى أن "الأفق لا يخلو من الرياح المعاكسة، ونحن نراقب عن كثب التكاليف التضخمية والتحديات الكلية الأخرى مثل قوة الدولار والسياسات المالية للأسواق الرئيسية".

وكانت الشركة أعلنت في أيار/مايو الماضي عن تقليص خسائرها بشكل كبير مع ارتفاع الطلب على السفر، بعد أن سجلت خسائر خلال وباء كوفيد. وأشارت إلى أنها سجلت في السنة المالية 2021-2022 المنتهية في 31 آذار/مارس الماضي "خسارة قدرها 3,8 مليارات درهم (1 مليار دولار أميركي) مقارنة بخسائر بلغت 5,5 مليارات دولار في السنة المالية السابقة.

© 2022 AFP