علاء عبد الفتاح يخضع "لاجراءات طبية" وتعبئة في مؤتمر المناخ للافراج عنه

خالد دسوقي ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف يعود تاريخها إلى 17 أيار/مايو 2019 للناشط والمدون علاء عبد الفتاح في منزله في القاهرة

شرم الشيخ (مصر) (أ ف ب) – أكدت عائلة علاء عبد الفتاح أبرز سجين رأي في مصر، الخميس أن سلطات السجن قالت لها إنه يخضع "لاجراءات طبية" بعدما امتنع عن تناول أي مأكولات أو مشروبات منذ الأحد الماضي للمطالبة باطلاق سراحه.

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وكتبت شقيقته منى سيف على تويتر أن والدتها ذهبت صباح الخميس لليوم الرابع على التوالي، الى سجن وادي النطرون (100 كيلومتر شمال القاهرة) حيث أودع ابنها، وقالت لها سلطات السجن إن "علاء اتخذ معه اجراءات طبية بعلم جهات قانونية".

وأضافت أن سلطات السجن رفضت أن تتسلم منها أي رسالة سواء التي "كتبتها لعلاء أو للنيابة". وتساءلت مستنكرة "ما معنى ذلك وكيف لا يتم اخطار العائلة والمحامين".

وقالت "ينبغي أن تتمكن والدتنا من أن تراه أو مندوب من السفارة البريطانية لكي نعرف ما هي حالته الصحية الفعلية".

وباستثناء هذه الكلمات المقتصبة لم تحصل أسرة عبد الفتاح على أي معلومات عنه طوال الأيام الأخيرة.

ومنذ أن امتنع علاء عن الطعام والشراب الأحد بالتزامن مع افتتاح مؤتمر المناخ، تذهب والدته ليلى سويف يوميا الى السجن حيث تمكث ما بين ثماني و10 ساعات في محاولة للاطمئنان عليه من دون جدوى.

تغذية قسرية

ويقول مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الفردية، أكبر منظمة حقوقية مصرية، إن "هذا معناه أنه يتم تغذيته قسريا".

وكانت الكاتبة الروائية أهداف سويف خالة علاء عبد الفتاح، أعربت في سلسلة تغريدات على تويتر قبل يومين عن مخاوفها من أن يتم التدخل طبيا لتغذية نجل شقيقتها قسريا من دون وجود أطباء متخصصين ما قد يؤدي الى مشاكل صحية.

وطالبت سويف بنقله الى "مسشفى القصر العيني" الجامعي في القاهرة ليكون تحت رعاية أطباء مدنيين موثوقين، مشيرة الى أن مستشفى السجن ليست مجهزة للتعامل مع شخص ظل لسبعة أشهر يتناول 100 سعرة حرارية فقط يوميا وهو ما فعله علاء عبد الفتاح.

مخاوف على سناء سيف

وباتت أسرة علاء تخشى من أن تستهدف السلطات المصرية مرة أخرى شقيقته سناء سيف الموجودة في شرم الشيخ للضغط من أجل اطلاق سراحه. وقد ذكرت أنها تتعرض لحملة "مرعبة" بعد أن عقدت مؤتمرا صحافيا أثار ردود فعل واسعة الاثنين وبعد أن تصاعد الضغط الدولي على السلطات المصرية للافراج عن عبد الفتاح.

وكتبت سيف، التي سجنت ثلاث مرات بعد ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، على صفحتها على فيسبوك صباح الخميس "في الوقت اللي اخويا فيه ما نعرفش هو فين وعايش ولا لأ، فيه (هناك) حملة تكسير عظام ممنهجة مرعبة ضدي".

ونشرت سيف على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن بلاغ قدمه محام مصري الى النائب العام يتهمها فيه بالتعاون مع جهات أجنبية ضد مصالح مصر.

وفي هذه الأثناء تستمر التعبئة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ للمطالبة بالافراج عن السجناء السياسيين في مصر الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بستين الفا.

وصباح الخميس تجمع مئات الناشظين في مؤتمر المناخ وهم يهتفون "أطلقوا سراح علاء" و"أطلقوا سراحهم جميعا" في اشارة الى السجناء السياسيين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها بعدة لغات "انت لم تهزم بعد" وهو عنوان النسخة الانكليزية من كتاب علاء عبد الفتاح الذي نشر وهو داخل السجن.

وتحت ضغط المجتمع المدني والخطر الذي يواجهه علاء عبد الفتاخ، طالب أكثر من مسؤول دولي من بينهم المستشار الالماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باطلاق سراح عبد الفتاح.

ولكن حتى الآن لا يبدو أن هذه النداءات الدولية تلقى استجابة.

بور/اا

© 2022 AFP