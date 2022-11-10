كأس الرابطة: يونايتد يثأر من فيلا ويعبر لدور الـ16

ليندسي بارنابي ا ف ب/ا ف ب

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – عبر برونو فيرنانديش بفريقه مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 من كأس الرابطة الإنكليزية بكرة القدم الخميس، عندما البرتغالي عاملاً حاسماً في فوز "الشياطين الحمر" على أستون فيلا 4-2 في ختام منافسات الدور الثالث.

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وكان فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ أمام خطر الخسارة أمام أستون فيلا للمرة الثانية خلال أسبوع، بعد تأخره مرتين في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد".

وكان يونايتد خسر أمام أستون فيلا 1-3 نهاية الأسبوع الماضي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وتقدّم أستون فيلا مع افتتاح الشوط الثاني عن طريق أولي واتكنز (48)، لكن سرعان ما أدرك الفرنسي أنتوني مارسيال التعادل (49) بتمريرة من فيرنانديش.

غير أن هدفاً عكسياً من المدافع البرتغالي ديوغو دالو أعاد فيلا إلى المقدّمة (61) في مباراته الثانية تحت قيادة المدرب الجديد الإسباني أوناي إيمري.

وأدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد (67)، قبل أن يضعه فيرنانديش في المقدمة (78)، وينهي الاسكتلندي سكوت مكتوميناي المباراة بهدف رابع (90+1).

© 2022 AFP