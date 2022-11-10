مونديال 2022: مانيه سيكون ضمن قائمة المنتخب السنغالي

كريستوف ستاشه ا ف ب/ارشيف

مهاجم بايرن ميونيخ ساديو مانيه خلال مباراة فريقه في دوري أبطال أوروبا أمام إنتر الإيطالي في ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2022

باريس (أ ف ب) – أكد مصدر في الاتحاد السنغالي لكرة القدم الخميس أن نجم منتخب بلاده وبايرن ميونيخ الألماني ساديو مانيه سيكون ضمن التشكيلة النهائية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من اصابته في طرف عظمة الشظية (فيبولا) اليمنى.

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وأضاف المصدر لوكالة فرانس برس أن صاحب المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022 "يبقى هادئاً. هو محترف ويعلم أن الإصابة جزء من مسيرته".

وسيعلن المدرب أليو سيسيه الجمعة قائمة اللاعبين الذين سيتم اختيارهم لكأس العالم في قطر في الفترة من 20 الشهر الحالي حتّى 18 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

ويغيب مانيه الذي تحوم شكوك حول مشاركته في العرس الكروي العالمي في قطر عن مباراة فريقه بايرن ميونيخ المقبلة ضد شالكه السبت في الدوري الألماني.

وتستهل السنغال حملتها في قطر بمواجهة هولندا في 21الشهر الحالي، ضمن المجموعة الاولى الى جانب الدولة المضيفة قطر والاكوادور.

ويتواجد طبيب منتخب "اسود تيرانغا" مانويل أفونسو في ميونيخ ظهر الخميس لاجراء فحوصات طبية لمواطنه.

وأصيب مانيه الثلاثاء خلال فوز فريقه على ملعبه "أليانز أرينا" أمام بريمن (6-1)، بعدما تلقى مهاجم بايرن ضربة لا إرادية على رضفة ركبته اليمنى خلال صراع مع مدافع فيردر أموس بيبر بعد ربع ساعة من بداية اللقاء.

على الفور، شعر الدولي السنغالي بالألم وأمسك بركبته، ثم استلقى على العشب. بعد تدخل الأطباء البافاريين، حاول مانيه اكمال اللعب لكنه سرعان ما أشار إلى مدربه يوليان ناغلسمان بأنه لا يستطيع الاستمرار، ليحل محله الألماني الدولي لوروا سانيه في الدقيقة 21.

وأحدثت إصابة "بالونبوا" (ساحر الكرة) صدمة في العاصمة السنغالية داكار، حيث غرّد الرئيس ماكي سال قائلاً "ساديو، اتمنى لك التعافي بأقصى سرعة ممكنة اثر اصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ-بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الاسد! من كل قلبي انا معك: لكي يباركك الله!".

وتوج المنتخب السنغالي بطلا لكأس الامم الافريقية مطلع العام الحالي للمرة الاولى في تاريخه.

ايبا-تبا/د ح/م م

© 2022 AFP