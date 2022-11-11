الحكومة الاثيوبية تؤكد أن الجيش الاتحادي يسيطر على سبعين بالمئة من أراضي تيغراي

ادواردو سوتيراس ا ف ب

لقطة عامة لقرية إريبتي في منطقة عفر في اثيوبيا في 9 حزيران/يونيو 2022

نيروبي (أ ف ب) – اعلنت الحكومة الإثيوبية الجمعة أن سبعين بالمئة من منطقة تيغراي الشمالية المنكوبة بالحرب أصبحت الآن تحت سيطرة الجيش الاتحادي.

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وفي تغريدة على تويتر، قال رضوان حسين مستشار رئيس الوزراء للأمن القومي إن "سبعين بالمئة من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية"، موضحا أن المساعدات تتدفق على المنطقة.

ولم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وإمكانية الوصول إلى شمال إثيوبيا محدودة جدا بينما ما زال من غير الممكن للصحافيين التوجه إلى تيغراي التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة.

وتشهد هذه المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا أزمة إنسانية خطيرة بسبب نقص الغذاء والدواء بينما تبقى إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والمصارف والاتصالات، ضئيلة.

ويأتي إعلان المستشار بعد أكثر من أسبوع من توصل الحكومة ومتمردي جبهة تحرير تيغراي الشعبية إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ عامين.

وجرت محادثات هذا الأسبوع في العاصمة الكينية نيروبي بين ممثلي الأطراف المتحاربة لبحث خطط نزع سلاح المتمردين.

© 2022 AFP