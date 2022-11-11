مونديال إسبانيا 1982: متلاعبٌ بطل، أسنانٌ محطّمة وعار خيخون

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الايطالي باولو روسي (وسط) يسجل في مرمى البرازيل خلال الدور الثاني من مونديال 1982

الدوحة (أ ف ب) – استعرضت البرازيل وأمتعت إلى ما لا نهاية، لكن واقعية إيطاليا وباولو روسّي العائد من الايقاف بتهمة تعليب نتائج المباريات، منحتها لقب مونديال إسبانيا 1982 مرّة ثالثة في تاريخها، على حساب ألمانيا الغربية الناجية من تحطيم أسنان الفرنسي باتيستون بعد إقصائها الجزائر بمؤامرة "العار" مع النمسا.

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سَحَرَ الأداء الرائع للبرازيل القلوب معوّضاً عدم تأهل هولندا وصيفة 1974، فبرّر مدرّبها تيلي سانتانا "أفضِّل الخسارة مستعرضاً، على الفوز بأداء مملّ".

يقول المدرّب الإسباني بيب غوارديولا "البرازيل 1982 هي أروع منتخب في التاريخ: جونيور، فالكاو، سقراطيس، إيدر، زيكو... مواهب رائعة لعبت سوياً".

بعد قدوم سانتانا "تغيّرت الأمور جذرياً. أصبح اللعب مع سيليساو أكثر متعة. أردنا اللعب بشكل حدسي وليس منهجياً"، وفق الظهير الأيسر جونيور.

البرازيلي زيكو بعد تسجيله في مرمى الارجنتين في برشلونة خلال مونديال 1982 STAFF DPA/ا ف ب

وبأسلوب فلسفي، يشرح صانع اللعب سقراطيس "من يركض لا يفكّر، ومن يفكّر لا يركض". خضع المدخّن المحبّ للكحول المكنى "ماغراو" (النحيل الطويل) لحمية مدّة خمسة أشهر، فقاد عاشق الثورة المقتدي بتشي غيفارا وفيدل كاسترو وجون لينون فريقاً وَصَفه بالـ"فوضى المنظّمة".

لم تخسر البرازيل في 19 مباراة قبل المونديال، ففازت على إنكلترا في لندن، فرنسا في باريس وألمانيا في شتوتغارت في غضون أسبوع.

للمرة الأولى استدعت محترفين من الخارج، فبرز فالكاو من روما الإيطالي، لكن قبل ثلاثة أيام مُنيت بنكسة هجومية اثر اصابة الصاعد كاريكا.

وأسلمت اللعبة الروح

تلاعبت البرازيل بخصومها وصولاً إلى مباراة الحسم في الدور الثاني المؤهلة إلى نصف النهائي، المعتمد مرّة أولى منذ 1970.

البرازيلي فالكاو (يمين) بمواجهة الارجنتيني دييغو مارادونا في مونديال إسبانيا 1982 STAFF DPA/ا ف ب

كان التعادل يكفيها أمام إيطاليا، لكن مواجهة تاريخية في برشلونة انتهت بفوز الطليان 3-2، بثلاثية من روسّي، فوصف البعض خسارة البرازيل بـ"اليوم الذي أسلمت كرة القدم روحها".

خلافاً للبرازيل، كانت إيطاليا تتخطى الدور الأول بشق النفس، بعد ثلاثة تعادلات مع بولندا 0-0، البيرو والكاميرون بنتيجة واحدة 1-1.

واجه اللاعبون انتقادات إعلامية لاذعة بسبب أسلوبهم، حياتهم الخاصة وتركيزهم على المكافآت المالية، فصوّتوا (18-4) لعدم الإدلاء بتصريحات فانقلبت الآية.

رغم الانتقادات، تشبّث المدرّب انتسو بيرزوت بتشكيلته المفضّلة ضمّت 6 لاعبين من يوفنتوس، مجدّداً الثقة في روسّي الغائب عامين، بعد ايقافه لتورطه بفضيحة المراهنات والتلاعب بالنتائج "توتونيرو".

كبش فداء

دافع "بابليتو" عن نفسه "كان يجب أن يدفع الثمن شخصٌ مهم، فهمت بسرعة انني الضحية... كنت كبش فداء لمنع أزمة أخطر وأعمق".

سجل الايطالي باولو روسي ستة أهداف وقاد إيطاليا الى احراز لقبها الثالث في كأس العالم STF UPI/ا ف ب

أحدثت مشاركته تشاؤماً، خصوصاً لعودته إلى الملاعب قبل شهر من المونديال.

صام عن التهديف في أوّل أربع مباريات، لكنه ضرب بثلاثية أمام البرازيل وضعت فريقه في نصف النهائي حيث أضاف ثنائية أمام بولندا، ثم افتتح التسجيل في النهائي ضد ألمانيا الغربية (3-1).

تُوّج الجناح المتحوّل إلى رأس حربة هدافاً للبطولة وأحرزت بلاده لقباً ثالثاً بعد 1934 و1938.

قلبت إيطاليا الطاولة وردّت على المشككين، فقال لاعب وسطها برونو كونتي "أخطأ زيكو عندما قال ان أسلوبنا يعتمد على هدم وتكسير خطط المنتخبات المنافسة".

لكن الرقابة العنيفة لكلاوديو جنتيلي على الأرجنتيني الصاعد بقوّة انذاك دييغو مارادونا وتمزيق قميص البرازيلي زيكو، تركت بصمة دفاعية لا تنسى.

- فليذهب الوزراء إلى المطعم -

دفاعٌ حمى عرينه الحارس الأربعيني دينو زوف، أكبر لاعب يحرز كأس العالم. رغم تلقيه أهدافا بعيدة المدى من هولندا والبرازيل في 1978، بقي بيرزوت واثقاً به.

ملك إسبانيا خوان كارلوس (يمين) يسلم الحارس الإيطالي دينو زوف كأس العالم 1982 WEIHS DPA/ا ف ب

عندما رفضه إنتر ويوفنتوس بعمر الـ14 لقصر قامته، حاول والده إقناعه بأن يعمل ميكانيكياً. كان لدى جدته حلّ مختلف: أطعمته ثماني بيضات نيئة يوميًا من مزرعتها في محاولة لزيادة طوله (1.82 م).

أصبح زوف رمزاً لـ"سكوادرا أتزورا"، فقال عنه روسي "دينو كان أهم لاعب في تشكيلة إيطاليا 1982. كان قدوة والوحيد الذي يجسّد صورة الفريق".

في نهائي مدريد، سيطرت إيطاليا على ألمانيا الغربية، وأضاع لها أنتونيو كابريني ركلة جزاء مطلع المباراة، لكنها خرجت فائزة 3-1، مع احتفالية تاريخية لماركو تارديلي.

الرئيس الايطالي ساندرو برتيني (اللون الداكن) يلعب الورق مع قائد ايطاليا دينو زوف (يسار) وفرانكو كاوزيو والمدرب انتسو بيرزوت عل الطائرة الرئاسة التي نقلت لاعبي ايطاليا بطلة العالم 1982 إلى روما م. بينياتييلو يو بي اي/ا ف ب

في طريق العودة من إسبانيا، لعب زوف الورق مع رئيس البلاد ساندرو برتيني في طائرته. دعا الأبطال الى مائدته وقال "أجلسُ وإلى جانبي بيرزوت وزوف مع رفاقه. إذا بقي مكان للوزراء والنواب فهذا جيّد، وإذا لا فليذهبوا الى المطعم".

مؤامرة العار

بعد ست سنوات من وفاة فرانكو وصحوة الديموقراطية في إسبانيا، حصل تخوّف لعدم الاستعداد الكافي، فوصفت صحيفة "إل باييس" البطولة قبل أسبوع من افتتاحها بأنها "أعظم كارثة وطنية"، بموازاة تهديدات الانفصاليين الباسك.

الملصق الرسمي لمونديال إسبانيا 1982 HO FIFA/ا ف ب

رفع الاتحاد الدولي (فيفا) عدد المشاركين من 16 إلى 24، فسجّلت المجر أكبر عدد من الأهداف في تاريخ المسابقة بمرمى السلفادور (10-1).

بلغت الجزائر النهائيات للمرّة الأولى وكانت الكويت أول سفيرة للكرة الخليجية وعرب آسيا، وشهدت مباراتها مع فرنسا حادثة فريدة تمثلت بنزول الشيخ فهد الأحمد الصباح أرض الملعب لالغاء هدف ضد فرنسا.

فجّرت الجزائر مفاجأة من العيار الثقيل ملحقة بألمانيا الغربية خسارة تردّد صداها في انحاء العالم اجمع، بهدفي رابح ماجر ولخضر بلّومي مقابل هدف لكارل-هاينتس رومينيغه، لكنها لم تتأهل إلى دور المجموعات الثاني بعد مؤامرة ألمانية-نمسوية.

المدافع الالماني بول برايتنر (يسار) يحاول السيطرة على الكرة أمام الجزائري مصطفى دحلب في مونديال 1982 في خيخون ا ف ب

كان فوز ألمانيا على النمسا 1-0 يؤهلهما سوياً بفارق الأهداف عن الجزائر. بعد تقدّم مبكّر بهدف هورست هروبيش، اكتفى المنتخبان بتبادل فاضح ومخجل للكرات في منتصف الملعب، دون أي مخاطرة بالهجوم.

غضبت جماهير خيخون وهتفت ساخرة "كي سي بيسين" (فليقبّلوا بعضهم البعض)، فيما طالب معلّق المباراة في النمسا المشاهدين باغلاق التلفاز.

اعترضت الجزائر لكن فيفا رفض، وكانت "مباراة العار" شرارة تغيير النظام، بإقامة آخر مباراتين في دور المجموعات في توقيت واحد.

الالماني كارل هاينتس رومينيغه (يسار) خلال مباراة النمسا المشبوهة في مونديال 1982 في خيخون STAFF DPA/ا ف ب

بعد سنوات، اعتذر المدافع الألماني هانس-بيتر بريغل "كانت النمسا تعرف جيدًا أننا قادرون على الفوز، وبعد تسجيلنا الهدف المبكّر كانوا أمام خيارين: إما الاكتفاء بالنتيجة والتأهل سوياً أو المخاطرة بإكمال اللعب وتلقي هدفين آخرين، فاختاروا الأوّل".

- شوماخر يحطّم وجه باتيستون -

في نصف نهائي تاريخي في إشبيلية، كان البديل الفرنسي باتريك باتيستون يهمّ لتسجيل هدف التقدّم على ألمانيا الغربية، لكن الحارس توني شوماخر ركله بعنف لا مثيل له على رأسه.

الحارس الالماني توني هارالد شوماخر (يمين) في طريقه لاجتياح الفرنسي باتريك باتيستون في مونديال 1982 STAFF ا ف ب

وقع أرضاً مغمياً عليه فظنّ زملاؤه بانه توفي وصرخ زميله ميشال بلاتيني طالبا النجدة، فيما نهض شوماخر ولم يكترث بما فعل وراح يلاعب الكرة.

تعرّض لكسر في فقرته العنقية وتحطّم اثنان من أسنانه، دون أن يُطرد شوماخر أو تُحتسب ركلة جزاء من الحكم الهولندي تشارلز كورفر الذي قال لاحقاً إنه لم ير الحادثة. اعتذر شوماخر من باتيستون بعد أشهر في متز، عشية زواجه!

مُدّد الوقت فتقدّمت فرنسا 3-1، لكن الألمان عادلوا 3-3، قبل أن يحسموا اول ركلات ترجيحية في تاريخ المونديال 5-4، بصدتين من شوماخر!

البرازيلي زيكو بعد تسجيله في مرمى الارجنتين في برشلونة خلال مونديال 1982 STAFF DPA/ا ف ب

رغم الخسارة و"الاحساس العميق بالظلم"، يروي بلاتيني أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات "لا يمكن لأي كتاب أو فيلم استعادة ما خالجنا من مشاعر. خضنا واحدة من أروع المباريات على امتداد مسيرتنا".

ا ف ب/جأش/م م

© 2022 AFP