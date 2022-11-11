نتانياهو سيكلف الأحد تشكيل الحكومة الاسرائيلية

توماس كوكس ا ف ب/ارشيف

صورة من الأرشيف ملتقطة في الأول من نيسان/أبريل 2019 تظهر يهوديا متشددا يمر أمام لوحة اعلانية لبنيامين نتانياهو في القدس

القدس (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة الإسرائيلية الجمعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتانياهو الذي فاز في الانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، سيكلف الأحد رسميا تشكيل الحكومة.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت الرئاسة في بيان ان "رئيس الدولة اسحق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست". وأوصت غالبية من النواب يبلغ عددهم 64، بمنح نتانياهو تفويضًا لتشكيل حكومة وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد.

وسيكون أمام نتانياهو 28 يومًا لتجميع فريقه الوزاري ويمكن أن يحصل على 14 يومًا إضافية إذا لزم الأمر.

بدأ زعيم حزب الليكود الجمعة الماضية مفاوضات مع حلفائه من اليمين المتدين واليمين المتطرف لتشكيل حكومة يرجّح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

فاز نتانياهو بأغلبية مقاعد الكنيست وأظهرت النتائج حصول حزب الليكود برئاسته على 32 مقعدا، و18 مقعدا للحزبين المتدينين المتشددين "يهودوت هتوراه" لليهود الاشكناز الغربيين وحزب "شاس" لليهود الشرقيين السفرديم، و14 مقعدًا لتحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية".

وتشغل هذه الأحزاب والتحالفات 64 مقعدا وهي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتسدل الستار بالتالي على حقبة غير مسبوقة من الجمود السياسي.

كانت الانتخابات الأخيرة الخامسة خلال ثلاث سنوات ونصف في بلد منقسم سياسيًا.

ونتانياهو الذي استلم السلطة لاطول فترة رئيس وزراء منذ نشأة اسرائيل متهم بقضايا فساد تتعلق "بخيانة الامانة والرشوة" لكنه ينفي هذه التهمة مرارا وتكرار.

تولّى نتانياهو الذي لطالما شكّك في اتفاقيات أوسلو للسلام، زعامة حزب الليكود العام 1993، وفاز في الانتخابات العام 1996، ليكون أصغر رئيس وزراء في عمر 46 عاما.

خسر السلطة سنة 1999، لكنه استعادها بعد عشر سنوات ليبقى على رأسها حتى العام 2021.

ميب-كغو/اا-ماب/ص ك

© 2022 AFP