الحزب الديموقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا (إعلام)

السناتور مارك كيلي والنائبة السابقة غابي غيفورد في تجمع انتخابي للحزب الديموقراطي في ولاية أريزونا الأميركية في 02 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

واشنطن (أ ف ب) – احتفظ الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركيّة الجمعة، ليُصبح الحزب بالتالي على مسافة مقعدٍ واحد فقط للاحتفاظ بغالبيّته في المجلس.

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وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" التلفزيونيّتان أنّ رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلّب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد.

وبفوز كيلي يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين إلى 49.

وما زال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في السادس من كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال حصل كل من الحزبين على خمسين مقعدا، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديموقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته حتى الآن.

وكتب الرئيس السابق دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي الجمعة أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا مما أدى غلى "عملية احتيال وتزوير انتخابي". وقد دعا إلى "إعادة عملية الانتخاب".

ولم يتحقق أمل أنصار ترامب في "مد" جمهوري. ومع أن النتائج النهائية الانتخابات غير معروفة حتى الآن، يبدو أن الديموقراطيين نجحوا في الحد من الضرر.

وبعد أيام على اقتراع الثلاثاء، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس.

وبدا الجمهوريون في طريقهم للفوز بأغلبية في مجلس النواب لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى سبعة مقاعد.

© 2022 AFP