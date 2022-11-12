الرئيس الفرنسي يناقش أزمة لبنان مع ولي العهد السعودي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصافح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله إلى قصر الإليزيه الرئاسي في باريس في 28 تموز/يوليو 2022

باريس (أ ف ب) – تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان السبت، واتفق الزعيمان على "تعزيز تعاونهما لتلبية الاحتياجات الإنسانية" للبنان، بحسب بيان صادر عن الإليزيه.

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وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "المحادثة تركزت خصوصا على لبنان، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن حتى يتم تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتعافي البلاد".

انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر، واجتمع البرلمان المنقسم بشدة خمس مرات بدون أن يتمكن من انتخاب خلف له، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية مستفحلة.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون "اتفق مع ولي العهد على مواصلة تعاونهما وتعزيزه لتلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب لبنان".

كما تحدث رئيس الجمهورية وولي العهد عن التهديدات التي يتعرض لها استقرار المنطقة، و"أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين".

وأشار إيمانويل ماكرون إلى أن "السعودية يمكن أن تعتمد على دعم فرنسا لضمان أمنها".

وأخيرا، أبدى الزعيمان رغبتهما في "تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلديهما، لا سيما في مجال الطاقة".

يشارك ماكرون في قمة مجموعة العشرين في بالي الأحد، ولم توضح الرئاسة الفرنسية ما إذا كان سيجتمع خلالها مع محمد بن سلمان. وقد استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن لقاء ولي عهد المملكة العربية السعودية القوي والمثير للجدل بعد قرار تحالف أوبك بلاس خفض حصص إنتاج النفط.

© 2022 AFP