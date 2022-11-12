بطولة انكلترا: برنتفورد يصطدم مانشستر سيتي في عقر داره

اولي سكارف ا ف ب/AFP

هداف برنتفورد ايفان توني محتفلا مع جماهير فريقه بعد تسجيله هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي في الدوري الانكليزي لكرة القدم. 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لندن (أ ف ب) – حقق برنتفورد مفاجأة من العيار الثقيل بعودته ظافرا من ارض مانشستر سيتي 2-1 في افتتاح المرحلة السادسة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم حارما منافسه من اعتلاء الصدارة ولو موقتا.

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وتجمد رصيد سيتي عند 32 نقطة متخلفا بفارق نقطتين عن ارسنال الذي يلعب لاحقا في ضيافة ولفرهامبتون.

وهي ثاني نتيجة كبيرة لبرنتفورد هذا الموسم بعد ان الحق خسارة قاسية على ارضه ضد مانشستر يونايتد برباعية نظيفة في الجولة الثانية.

وكان نجم اللقاء هداف برنتفورد ايفان توني الذي لم يختاره مدرب انكلترا غاريث ساوثغيت في التشكيلة الرسمية المشاركة في مونديال قطر على الرغم من تألقه اللافت هذا الموسم، وذلك بتسجيله هدفي المباراة.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء بسجل مثالي على ارضه هذا الموسم محليا بعد فوزه في مبارياته السبع منذ مطلع الموسم الحالي، لكن برنتفورد وضع حدا لهذه السلسلة.

والخسارة هي الاولى ايضا لسيتي منذ سقوطه امام ليفربول صفر-1 في 16 تشرين الاول/اكتوبر، حقق بعدها الفوز الفوز في مباريات الثلاث الاخيرة على برايتون 3-1 وليستر سيتي 1-صفر وفولهام 2-1 في الدوري كما اخرج تشلسي من كأس الرابطة بالفوز عليه 2-صفر الاربعاء الماضي.

وعاد هداف مانشستر سيتي النروجي ارلينغ هلاند الى التشكيلة الاساسية بعد غيابه عن المباراة الاخيرة ضد تشلسي في كأس الرابطة (2-صفر) منتصف الاسبوع يعاونه على الاطراف كل من فيل فودن والبرتغالي برناردو سيلفا.

واللقاء كان الثالث بين الفريقين وقد حقق برنتفورد فوزه الاول بعد خسارتين.

بدأ برنتفورد المباراة بقوة وكان ندا عنيدا لاصحاب الارض ونجح في افتتاح التسجيل بواسطة هدافه ايفان توني الذي استثمر كرة عرضية ليتابعها برأسه داخل الشباك رغم تدخل المدافع الاسباني الدولي ايميريك لابورت.

وجد سيتي صعوبة في اختراق دفاع برنتفورد المنظم ولم يسدد باتجاه المرمى للمرة الاولى سوى في الدقيقة 39 بواسطة فودن لكن الحارس الاسباني دافيد رايا تصدى لمحاولته ببراعة.

بيد ان رايا وقف عاجزا عندما اطلق فودن كرة قوية بيسراه على الطاير لتعانق شباكه (45+1).

وضغط مانشستر سيتي مطلع الشوط لكنه لم ينجح في تهديد مرمى برنتفورد الذي كاد يتقدم مجددا لولا تدخل لابورت في اللحظة الاخيرة لابعاد كرة عرضية كادت تصل الى توني المتربص امام المرمى (65).

ورمى سيتي بثقله اواخر المباراة واشرك مدربه الاسباني بيب غوارديولا مهاجمه الارجنتيني الشاب خوليان الفاريس في محاولة لحسم النتيجة لكن برنتفورد استغل هجمة مرتدة سريعة وسط ضغط سيتي ليستغل توني كرة عرضية متقنة من جوشوا دا سيلفا ويتابعها من مسافة قريبة داخل الشباك ((90+8) وسط صدمة داخل ملعب الاتحاد. ورفع توني رصيده الى 9 اهداف في الدوري هذا الموسم.

© 2022 AFP