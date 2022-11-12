تركيا تعيّن سفيرا لدى إسرائيل بعد أربع سنوات من سحبه

جيل كوهين-ماغن ا ف ب

صورة مؤرخة في 18 آب/أغسطس 2022 تظهر دبابتين واحدة منهما عليها العلامان التركي والاسرائيلي في متحف للدبابات في القدس

انقرة (أ ف ب) – عيّنت تركيا سفيرا لدى إسرائيل بعد شغور هذا المنصب أربع سنوات، في أحدث خطوة نحو إعادة تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

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وعيّن شاكر أوزكان تورونلار، الدبلوماسي المخضرم الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي مساء الجمعة، على ما أوردت وسائل الإعلام التركية.

سحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل في أيار/مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد مقتل عشرات الفلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

وتوتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الزعيم التركي رجب طيب إردوغان سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

لكن إردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتانياهو بعد فوز كتلته في الانتخابات التي أجريت في وقت سابق من الشهر الجاري.

© 2022 AFP