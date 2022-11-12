جائزة البرازيل الكبرى: راسل أول المنطلقين

أحرز السائق البريطاني جورج راسل أول فوز لفريق مرسيدس هذا الموسم بسباقات السرعة (سبرينت) السبت، وسيكون أول المنطلقين في سباق جائزة البرازيل الكبرى الجولى الحادية والعشرين من بطولة العالم في الفورمولا واحد الأحد

مورو بيمينتيل ا ف ب/ا ف ب