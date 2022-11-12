دوري "أن بي ايه": أربعون نقطة لكوري تمنح حامل اللقب الفوز على كليفلاند

Thearon W. Henderson GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – تعملق الموزع ستيفن كوري في صفوف حامل غولدن ستايت ووريرز ليقود حامل اللقب الى الفوز على ضيفه كليفلاند كافالييرز 106-101، بتسجيله 40 نقطة الجمعة ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وكان كوري قدم عرضاً لافتاً ضد ساكرامنتو كينغز الاثنين الماضي بتسجيله 47 نقطة، وتابع تألقه في مواجهة كافالييرز بمساهمته الفعالة بالفوز على الاخير حيث كان حاسما في الربع الاخير الذي شهد تسجيله 18 نقطة من اصل 40 في المباراة بينها ايضا 10 في الثواني الـ78 الاخيرة ليحسم النتيجة في صالح فريقه.

والحق ووريرز (5 انتصارات و7 خسارات) بالتالي بمنافسه خسارته الثالثة تواليا بعد 8 انتصارات على التوالي ايضا.

وكان نجم كافالييرز دونوفان ميتشل قريبا من تحقيق "تريبل دابل" (عشر او اكثر في ثلاث فئات احصائية)، بتسجيله 29 نقطة و10 متابعات و9 تمريرات حاسمة قبل ان يتعرض للاصابة في اواخر المباراة.

وتألق الثنائي جايسون تايتوم وجايلن براون في صفوف بوسطن سلتيكس فسجل الاول 34 نقطة والثاني 25 ليقودا فريقهما الى فوز خامس تواليا على دنفر ناغتس 131-112 معززا مركزه الثاني في المنطقة الشرقية.

وبالنسبة الى تايتوم، فقد سجل 30 نقطة او اكثر في 7 مباريات حتى الان هذا الموسم.

اشاد مدرب بوسطن وصيف الموسم الماضي جو مازولا بفريقه بالقول "اتفق لاعبو الفريق على مساعدة بعضهم البعض في التألق أكانت الكرة في حوزتهم ام لا".

ولم تنفع النقاط الـ29 التي سجلها نجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش في ابعاد الهزيمة عن دنفر.

ودفع ميلووكي باكس بطل الموسم الماضي ثمن غياب نجميه المؤثرين اليوناني يانيس انتيتوكونمبو وجرو هوليداي فسقط امام سان انتونيو سبيرز 93-111 الذي حقق فوزه الخامس تواليا.

ويعاني النجم اليوناني من اصابة في ركبته وهي المباراة الثانية التي يغيب عنها تواليا، في حين تعرض هوليداي لاصابة في كاحله.

وكان كلدون جونسون افضل مسجل في صفوف الفائز مع 29 نقطة بينها سلتان تواليا في اواخر المباراة حسمت الكفة في صالح فريقه، في حين سجل جيفون كارتر 21 لباكس واضاف بروك لوبيز 19.

وتأثر لوس انجليس ليكرز الذي يعاني في مطلع الموسم الحالي، من غياب نجمه ليبرون جيمس ومني بخسارته الخامسة تواليا امام ساكرامنتو كينغز 114-120.

وحقق ليكرز فوزين فقط هذا الموسم مقابل 10 هزائم وهو يقبع في المركز الاخير في المنطقة الغربية.

وسجل دي ارون فوكس 32 نقطة للفائز مقابل 24 لانتونيو ديفيس و21 لراسل وستبروك مع ليكرز.

© 2022 AFP