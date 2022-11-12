غوتيريش: على بورما "العودة إلى مسار التحول الديموقراطي فورا"

الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش يتحدث في قمة بين رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان) والمنظمة الدولية في بنوم بنه في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2022

بنوم بنه (أ ف ب) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السبت من بنوم بنه حيث التقى قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا (اسيان)، المجلس العسكري البورمي إلى "العودة إلى طريق التحوّل الديموقراطي فورًا".

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ووصف غوتيريش الوضع بأنّه "كابوس لا نهاية له" في بورما التي تشهد منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 نزاعًا دمويًا لم يتمّ التوصّل إلى حلّ سلمي له حتّى الآن.

وقال غوتيريش للصحافيّين "أحضّ السلطات في بورما على الاستماع إلى شعبها والإفراج عن السجناء السياسيّين والعودة إلى طريق التحوّل الديموقراطي فورا"، مؤكدا أن "هذا هو السبيل الوحيد للاستقرار والسلام".

واتّفق قادة دول اسيان المجتمعون في قمّة بكمبوديا الجمعة على "إشراك" مجموعات المعارضة في عمليّة السلام في بورما.

لكنّ إعلانهم هذا أثار غضب نايبيداو التي "دانت" قرارهم التحاور مع ما وصفته بأنه "منظّمات غير شرعيّة وإرهابيّة".

وحتى الآن لم تؤد جهود الكتلة الإقليمية إلى نتيجة على الرغم من خارطة طريق تم الاتفاق عليها العام الماضي مع نايبيداو لحل الأزمة.

وقال غوتيريش "من المهم أن يمضي هذا النص قدما"، مؤكدا "ثقته في الرئاسة الإندونيسية (للرابطة) العام المقبل لتطوير عدد من المبادرات" لحل النزاع.

وأودى النزاع الدائر في بورما بحياة أكثر من 2400 شخص، حسب منظمة محلية لمراقبة احترام حقوق الإنسان.

© 2022 AFP